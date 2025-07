Ruský ministr po odvolání Putinem patrně spáchal sebevraždu

Důvod nečekaného Starovojtova odvolání Kreml neuvedl. Na sociálních sítích se objevily spekulace, že odvolanému ministrovi hrozilo trestní stíhání.

Proti Starovojtovi podle listu Moskovskij komsomolec zřejmě vypovídal jeho nástupce v čele Kurské oblasti Alexej Smirnov, který byl mezitím z funkce gubernátora rovněž odvolán. V dubnu jej zadrželi vyšetřovatelé a obvinili, že se podílel na zpronevěře miliardy rublů (asi 270 milionů korun) určené na výstavbu opevnění na hranici západoruského regionu s Ukrajinou. Podle Kommersantu proti Starovojtovi vypovídali obvinění v tomto případu zpronevěry – právě včetně Smirnova.

Za odvoláním mohly stát problémy v resortu i ukrajinské útoky

Před svým jmenováním do funkce ministra dopravy v květnu roku 2024 působil Starovojt téměř pět let právě jako gubernátor Kurské oblasti. Jen několik měsíců po jeho převelení do funkce ministra přitom Ukrajina zahájila několikaměsíční přeshraniční výpad do tohoto regionu, který byl největším vpádem cizích vojsk na území Ruska od druhé světové války, připomněla agentura Reuters. Tehdy se podle The Moscow Times obrátila pozornost i k působení Starovojta v čele oblasti.

Než se Starovojt stal gubernátorem Kurské oblasti, řídil šest let federální dopravní agenturu Rosavtodor.