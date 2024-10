Ruská vězení jsou krutá, pomoc občanské společnosti pozvedá, říká Orlov

Orlov v kriminále potkal mnoho vězňů, kteří byli odsouzeni především za své výroky. Například jeho spoluvězeň Alexej Maljarjevskij dostal sedm let za psaní letáků, ve kterých odsuzoval nespravedlivé a kruté rozsudky vynesené nad Alexejem Navalným a jeho „spolubojovníky“. Dmitrij Ivanov, který byl z moskevského vězení odvezen do tábora těsně před příjezdem Orlova, byl odsouzen za vystupování proti válce na Ukrajině a za příspěvky a sdělení o reálných událostech v napadené zemi.

Nedá se podle něj také říci, že by vězni umírali hlady. „To je zásluha ruského spolku, který fungoval ještě v předchozích letech, kdy to bylo možné, a vedl dohled nad podmínkami v místech nuceného zadržování občanů,“ popsal Orlov. Podobné spolky ale už neexistují, jelikož byly zrušeny.

Podmínky v ruských věznicích Orlov popisuje jako „místy kruté a ponižující lidskou důstojnost“. Krutost nepřisuzuje jednotlivým dozorcům, ale samotnému systému, který je zaměřený na ponižování a na to, aby byl „člověk zahnán do deprese“. Rovnítko by mezi současný ruský vězeňský systém a systém gulagu nekladl.

Do Ruska se vrátit nemůže, jelikož by se znovu ocitl ve vězení a stal se překážkou pro další možné budoucí výměny. „Proto budu pracovat z Evropy a budu v kontaktu s lidmi v Rusku i s těmi, kdo jsou tady,“ řekl.

Pokud se ruští občané nechtějí do vězení dostat, většinou ani neodpovídají na sociologické průzkumy týkající se spokojenosti s režimem či jeho válkou na Ukrajině. Podle Orlova se ruským sociologickým průzkumům nedá z tohoto důvodu důvěřovat. Lidé žijící mimo Rusko si však o ruské občanské společnosti mohou udělat obrázek například podle přicházejících informací o represích.

Naděje na jednotnou opozici není

Orlov si všímá narůstajících částek za odměny pro dobrovolníky, kteří chtějí bojovat na Ukrajině. „Takovým dobrovolníkům a jejich rodinám se platí miliony rublů, což je na ruské poměry šílená částka – a ta ještě roste. Z toho plyne, že to, co dobrovolníkům dávají, nestačí a částky rostou, přesto je problém s náborem dalších lidí,“ popsal Orlov. Také ve vězení narazil na lidi, kteří byli ochotni do války jít, a to z toho důvodu, aby se z věznice dostali. „Bude to pokračovat možná donekonečna, prostě do té doby, dokud nedojdou peníze,“ dodal.

Orlov však poznamenal, že i mezi pracovníky soudů či dozorci se setkával s projevy sympatie, pokud dotyční věděli, proč byl souzen. „Jestli takové názory jsou i mezi takovými lidmi, tak v širším okruhu tím spíše,“ vidí Orlov naději.