Ruský ochránce lidských práv Orlov půjde do vězení na necelé tři roky, rozhodl soud

Moskevský soud v úterý poslal do vězení na dva roky a šest měsíců známého ochránce lidských práv Olega Orlova, který kritizoval ruské vedení za invazi proti Ukrajině. Orlov byl podle médií odsouzen za opakovanou „diskreditaci armády“, přímo ze soudní síně byl odveden do vězení. Sedmdesátiletý muž je spjat s nevládní organizací Memorial, která dostala Nobelovu cenu míru za rok 2022 a kterou o rok dříve ruské úřady zakázaly.

„Krvavá válka, rozpoutaná Putinovým režimem proti Ukrajině, je nejen masovým vražděním lidí, ničením infrastruktury, ekonomiky a kulturních objektů této nádherné země. Není to jen ničení základů mezinárodního práva. Je to i ta nejtěžší rána pro budoucnost Ruska. Země, která se před třiceti lety uvolnila z komunistické totality, sklouzla zpět do totality, tentokrát fašistické,“ napsal Orlov v článku, který původně vyšel ve francouzštině.

Orlov se označil za skutečného vlastence

Vzhledem k věku a zdravotnímu stavu jednoho z šéfů Memorialu navrhla tehdy prokuratura pokutu místo vězení. Orlov označil rozsudek za „mírný, ale nezákonný a nespravedlivý“. Prokuratura nicméně změnila postoj, proti verdiktu se odvolala a v prosinci soud nařídil nový proces. Orlov tenkrát před soudem zopakoval svou kritiku ruského válečného tažení a trval na tom, že je skutečným vlastencem. Odsoudil počínání obžaloby a prohlásil, že ho pronásledují, protože si dovolil veřejně kritizovat počínání úřadů.

Ustanovení o „diskreditaci“ a „šíření lživých informací“, přijatá po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu a hrozící až patnáctiletým vězením, mají umlčet veškerou kritiku války a ruského vedení, připomněla média.

„Je to vzkaz pro ruskou občanskou společnost, pro Rusy, kteří jsou antiválečně naladěni, že Kreml nebude trpět žádné protichůdné názory či argumenty. Kdo se tomu postaví, toho smete a pošle ho do vězení. Orlov se zařadil mezi více než 280 Rusů, kteří byli od 22. února 2022 obviněni za protiválečné postoje,“ okomentoval rozsudek zahraniční zpravodaj ČT Karel Rožánek.