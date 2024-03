Rozklad státu na Haiti už proběhl nebo právě probíhá, míní expert

Gangy působící na Haiti jsou napojené na elity a politiky země. Vůdce hlavního gangu Jimmi „Barbecue“ Chérizier je politický stoupenec bývalého prezidenta Jovenela Moïseho. „Gangy mají politické ambice, nejsou to čistě zločinci. Již se podílely na destabilizaci země, v roce 2004 gangy sesadily bývalého prezidenta Jeana-Bertranda Aristida, který se sám ve své politice opíral o ozbrojené gangy,“ upozornil Buben. „V dané zemi to není neobvyklé, problém se jen prohlubuje,“ dodal.

„Na západní polokouli neznáme takový rozklad státu. Neznáme to ani z regionů, kde se to děje častěji – to je například Afrika. Na Haiti se totiž rozpadlo centrum země – hlavní město,“ řekl Buben. Podle něj země v danou chvíli nemá legální ani legitimní politické vedení.

„Podle mého názoru je málo mezinárodních akcí, které bychom mohli provést, abychom tu situaci zlepšili. Haiti si musí cestu k vlastní funkční společnosti prošlapat samo. Snaží se o to už několik staletí, ale ta cesta je velmi krvavá a velmi těžká,“ domnívá se Vacek. Podle něj se ukázalo, že jakákoliv snaha o pomoc ze zahraničí je velmi obtížná.

Spojené státy pravděpodobně finančně podpoří mezinárodní intervenci, při které lze počítat s pomocí vojáků z Keni a z Barbadosu. „Je to možnost na chvíli zpacifikovat to nejhorší, co se na Haiti děje,“ řekl Buben. Druhou možností je vítězství jednoho z gangů, které ovšem kvůli kriminální činnosti nemůže uznat mezinárodní společenství. „V regionu by to byl nebezpečný precedens,“ uzavřel Buben.