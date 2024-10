Reuters: Izrael zřejmě zasáhl zařízení na míchaní paliva do íránských raket

Komerční satelitní snímky ukazují, že izraelské letectvo při sobotním útoku zasáhlo budovy, které Írán používá k míchání pevného paliva pro balistické rakety, řekli agentuře Reuters dva američtí výzkumníci – bývalý zbrojní inspektor OSN, který vede výzkumnou skupinu Institute for Science and International Security, David Albright a analytik organizace CNA, která se zabývá analýzou veřejné politiky a výzkumem v oblasti národní bezpečnosti a dalších strategických oblastí, Decker Eveleth.

Na sociální síti X Albright dodal , že Izrael zřejmě zasáhl v Parčinu také budovu, která byla používána k testovacím aktivitám v zaniklém íránském programu vývoje jaderných zbraní. Mezinárodní agentura pro atomovou energii (IAEA) a americké zpravodajské služby tvrdí, že Írán tento program v roce 2003 ukončil. Teherán popírá, že by o získání jaderných zbraní usiloval.

„Izrael tvrdí, že se zaměřil na budovy, ve kterých se nacházely míchačky na pevné palivo,“ nechal se slyšet Eveleth. „Tyto průmyslové míchačky je obtížné vyrobit a jejich vývoz je kontrolován. Írán jich během let mnoho draze dovezl a pravděpodobně bude mít problém je nahradit,“ dodal expert. Jeruzalém tak možná zasadil významnou ránu íránské schopnosti masově vyrábět rakety a ztížil případný budoucí raketový útok, který by prorazil izraelskou protiraketovou obranu. „Zdá se, že údery byly velmi přesné,“ doplnil.

Zničené míchačky

Podle amerických představitelů má Írán největší raketový arzenál na Blízkém východě a dodal rakety Rusku pro použití na Ukrajině, jemenským povstalcům hútiům a libanonskému Hizballáhu. Teherán i Moskva popírají, že by Rusko obdrželo íránské rakety.

Agentura Axios tvrdí, že Izrael zničil dvanáct speciálních, takzvaných planetárních míchaček používaných k výrobě pevného paliva pro balistické střely dlouhého doletu. Citovala tři nejmenované izraelské zdroje, podle nichž to vážně poškodilo schopnost země obnovovat raketové zásoby a mohlo by to Írán odradit od dalších masivních raketových úderů proti židovskému státu.

Izraelská armáda informovala, že tři vlny izraelských stíhaček zasáhly v sobotu brzy ráno raketové továrny a další místa poblíž Teheránu a v západním Íránu. Byla to odveta za to, že Teherán 1. října vypálil na Izrael přibližně 200 raket. Írán označil škody způsobené údery za pouze omezené.