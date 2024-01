Redaktorka československé sekce BBC léta spolupracovala s StB, napsal Daily Mail

Někdejší redaktorka československé sekce a až do roku 2005 šéfka slovenského vysílání BBC World Service Terézia Javorská podle archivních materiálů působila jako spolupracovnice a později agentka Státní bezpečnosti (StB) komunistického Československa. Server Hlídací pes ve středu upozornil na to, že informace z archivů StB dohledal v Praze reportér britského deníku Daily Mail Tom Kelly.

Důstojník StB, který tehdy pod diplomatickým krytím působil na československém velvyslanectví v Londýně, získal Javorskou do služeb Státní bezpečnosti v polovině 80. let. „Bezpečnostní experti se domnívají, že jde o první známý případ infiltrace agenta zahraniční zpravodajské služby do BBC od začátku studené války,“ napsal Daily Mail.

Informací od Javorské, pracující pod krycím jménem agent Vora, si StB podle dostupných informací považovala. Jako novinářka renomované rozhlasové stanice vysílající z Británie do zahraničí měla přístup k zajímavým informacím z britské politiky i o politických uprchlících, kteří s československým vysíláním BBC často spolupracovali.

„Do dnešního dne jsme s ní uskutečnili třináct schůzek, na kterých nám předala informace o československých emigrantech v zemi a jejich aktivitách a také o stavu české a slovenské sekce BBC. Předala nám také informace, které byly využity a vyhodnoceny jako velmi zajímavé,“ citoval Daily Mail zápis řídícího důstojníka z prosince 1985. V srpnu 1987 se Javorská ze spolupracovnice stala agentem.

V BBC pracovala od poloviny 70. let

Do Británie Javorská odešla v roce 1969, původně jako au-pair, posléze v Londýně vystudovala vysokou školu a do BBC nastoupila v roce 1976. Postupně se v BBC World Service dostala v československé sekci na řídící pozice. Několik let byla zástupkyní šéfa celé sekce a krátce československé vysílání i vedla. Následně stála až do roku 2005, kdy BBC zrušila řadu zahraničních redakcí, v čele slovenské sekce BBC World Service.

Javorské je nyní 73 let, už několik let je upoutaná na lůžko a v kómatu poté, co ji na přechodu srazilo auto. Její rodinní příslušníci žádost novinářů Daily Mail o komentář k informacím z archivů StB odmítli, uvedl Hlídací Pes.

Současné vedení BBC podle vyjádření svého mluvčího „slyší o těchto historických obviněních poprvé a bude je brát vážně“.