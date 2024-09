Rakušané jdou k volbám, vyhrát může populistická FPÖ

„Lid je vždy silnější než systém a v neděli to prokážeme,“ slibuje Herbert Kickl. Svobodní burcovali ulice už během protestů v době koronavirové pandemie. Hovoří o vystoupení z EU, jsou proti Zelené dohodě a mají heslo „Rakousko především“. Sociální záchrannou sítí pro přistěhovalce by podle nich měly být spíše věcné dary než finanční podpora. Prosazují cenové stropy na základní potraviny, energie a pohonné hmoty a pozastavení zvyšování nájemného.

Rakousko by se mohlo stát další evropskou zemí, kde může vyhrát strana považovaná za krajně pravicovou. Pozornost se soustředí na lídra opoziční Svobodné strany Rakouska (FPÖ) Herberta Kickla, který jako výrazná tvář strany dostal pravicově-populistické Svobodné na špičku předvolebních průzkumů. Na té se FPÖ pohybuje posledních několik měsíců a vyhrála i červnové volby do Evropského parlamentu.

Vláda FPÖ a ÖVP jen za určitých podmínek

Napětí ve společnosti vnímá i současný lidovecký kancléř Karl Nehammer. Rakušanům slibuje rázné, i když nikoliv radikální kroky. Právě bez konzervativců se zřejmě nová vláda opět neobejde. Nehammer avizoval, že by lidovci byli ochotni vstoupit do koalice s FPÖ za podmínky, že by si Kickl nenárokoval post kancléře. „Jasně jsem dal najevo, s kým není možné sestavit odpovědnou životaschopnou vládu. Současný vůdce FPÖ tato kritéria nesplňuje,“ prohlásil Nehammer.

Souboj mezi oběma stranami bude těsný. V posledních průzkumech rozdíl činí jedno až dvě procenta. Stabilní podporu má Sociálnědemokratická strana Rakouska (SPÖ), které průzkumy ze čtvrtka prorokují třetí místo. Chybět v nové Národní radě zřejmě nebudou ani rakouští Zelení a Nové rakouské a liberální fórum (NEOS).