Rakousko sníží daň z přidané hodnoty na vybrané potraviny


před 42 mminutami|Zdroj: ČT24
Nový recept na potlačení inflace a finanční úlevu pro své občany plánuje Rakousko. Od července sníží u vybraných potravin daň z přidané hodnoty ze současných deseti procent na hodnotu lehce pod pěti procenty. Vláda zveřejnila, kterých produktů se bude opatření týkat, společným jmenovatelem je jejich rakouský původ. „Opatření sice nezahrnuje všechny produkty, ale obsahuje ty, které všichni v Rakousku pravidelně nakupují,“ přiblížila rakouská ministryně práce Ulrike Königsbergerová-Ludwigová. Jedná se třeba o základní suroviny jako například máslo, mouka, vejce nebo zelenina.

Reuters: Při zřícení dolu na východě Konga zemřelo přes 200 lidí

Při středečním zřícení dolu na těžbu coltanu na východě Konga zemřelo více než 200 lidí. Oznámil to v pátek podle agentury Reuters mluvčí povstalci jmenovaného guvernéra provincie, ve které se důl nachází. Důl je od roku 2024 pod kontrolou povstalecké skupiny M23, kterou podporuje sousední Rwanda.
před 4 mminutami

Americké ministerstvo spravedlnosti začalo vyšetřovat Prettiho smrt

Americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo federální vyšetřování ohledně sobotního zastřelení zdravotníka Alexe Prettiho v Minneapolisu, pro podezření z porušení občanských práv. Informovala o tom agentura AP s odvoláním na vyjádření Todda Blanche, náměstka ministryně spravedlnosti, která je i nejvyšší žalobkyní. Podle něj se vyšetřování zaměří také na levicové skupiny. V reakci na události v Minneapolis uspořádali v pátek studenti a učitelé napříč USA školní stávky.
18:49Aktualizovánopřed 8 mminutami

Americké úřady zveřejnily další miliony dokumentů, které se týkají Epsteina

Ministerstvo spravedlnosti USA v pátek zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, dva tisíce videí a 180 tisíc fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení, uvedl podle agentury Reuters náměstek ministryně spravedlnosti Todd Blanche.
19:52Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Když přestanete vy, tak my také, vzkázal Zelenskyj Moskvě k útokům na energetiku

Pokud Moskva zastaví útoky na ukrajinskou energetickou infrastrukturu, Kyjev přestane s útoky na ruskou energetiku, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. V odpovědi na nabídku Kremlu, aby přijel do Moskvy k jednání s ruským vůdcem, pozval na oplátku Vladimira Putina do Kyjeva. Datum a místo dalšího kola třístranných rozhovorů o americkém plánu na ukončení války, které je naplánované na neděli v Abú Dhabí, se podle Zelenského ještě mohou změnit.
11:11Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Federální agenti zatkli bývalého moderátora CNN, jenž byl u protestu v Minnesotě

Federální agenti ve Spojených státech zatkli amerického novináře a bývalého moderátora stanice CNN Dona Lemona na pokyn ministryně spravedlnosti Pam Bondiové. Ministryně to uvedla na sociální síti X. Lemon byl zatčen v souvislosti s tím, že před několika dny z kostela ve městě Saint Paul v Minnesotě živě přenášel protest proti pastorovi, který zároveň působí jako přední představitel tamní pobočky Úřadu pro imigraci a cla (ICE). Píší o tom americká média.
15:58Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Pro zraněné civilisty je návrat do života dlouhý proces, říká šéfka léčebného centra na Ukrajině

V důsledku ruských úderů přibývá v posledních měsících v ukrajinských rehabilitačních centrech zraněných civilistů a dětských pacientů. V rozhovoru pro Českou televizi s reportérkou Ilonou Zasidkovyčovou to řekla ředitelka centra Superhumans Olga Rudnevová. Zároveň dodala, že velký počet amputací končetin nastává po dronových útocích.
před 3 hhodinami

EK zahájila řízení s Bratislavou kvůli zrušení úřadu pro ochranu whistleblowerů

Evropská komise v pátek oznámila, že zahájila řízení pro porušení povinnosti proti Slovensku. Důvodem je nedávné přijetí zákona, který ruší stávající Úřad na ochranu oznamovatelů (ÚOO) protispolečenské činnosti a nahrazuje ho novou institucí. Tento krok je podle Komise v rozporu se směrnicí o oznamovatelích a Listinou základních práv EU. Výhrady vůči zákonu měl již dříve kromě EK i slovenský generální prokurátor a slovenský prezident Peter Pellegrini.
15:08Aktualizovánopřed 4 hhodinami
