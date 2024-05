Putin chce předvést kontrolu nad situací, říká Stulík ke změnám v čele ruské armády

Ruské úřady zadržely další dva vysoce postavené vojenské činitele pro podezření z korupce. Celkem tak v sítích prokuratury za poslední týdny uvázlo už osm vysoce postavených zástupců armády. Je mezi nimi několik generálů, bývalý náměstek ministra obrany Timur Ivanov nebo zástupce náčelníka generálního štábu Vadim Šamarin. Kreml nicméně odmítá, že by mohlo jít o mocenský boj a ujišťuje, že jde o dlouhodobé tažení proti korupci ve státní správě.

Podle Stulíka to vypovídá o tom, že „režim není tak stabilní, jak by se chtěl tvářit“. Jakákoliv změna v politických a vojenských kruzích totiž vyvolává pochyby a spekulace o tom, co by mohla znamenat a jak ovlivní režim do budoucna.