V Rusku se krade všude, horší než korupce je zrada, říká Romancov

V nejvyšších kruzích ruské armády se začalo bojovat s korupcí. Několik funkcionářů už policie zadržela, ministra obrany Sergeje Šojgua Vladimir Putin přesunul jinam. Politický geograf z FSV UK Michael Romancov si myslí, že Putinova moc je v tuto chvíli naprosto pevná, korupce je však integrální součástí fungování jeho režimu. Horší by byla zrada, sdělil v Interview ČT24.

„V Rusku se krade všude,“ sděluje Romancov s tím, že korupce na ministerstvu obrany není ničím výjimečným, pouze potvrzením stavu. „Putin učinil z korupce integrální část fungování svého režimu,“ dodává. Kdyby se prý jednalo opravdu o velký problém, tito lidé by byli obviněni ze zrady.

Podle Romancova se zdá, že uvnitř ruského režimu dochází k mocenskému vývoji, což je něco, co se u autokratických režimů děje, i když nejsou nikomu odpovědné – například voličům. Takový boj může být podle geografa mimořádně brutální, protože se jedná o velice soutěživé prostředí. O konkrétních detailech se ale lze jen dohadovat.

Šojgu, který dvanáct let ministerstvo vedl, je nyní tajemníkem bezpečnostní rady, a novým ministrem se stal dosavadní vicepremiér Andrej Belousov, ekonom bez vojenských zkušeností. Zatčeno bylo několik vojenských činitelů .

Kdo je v okruhu Putina?

Šojgu a klan kolem něj patrně stejně ztratili část své moci. Do klíčových pozic na ministerstvu obrany Putin začal jmenovat oddané lidi, kteří ale do té doby neměli s obranou nic společného, podotýká Romancov. Mají podle něj dohlédnout na to, aby se peníze vynakládaly efektivnějším způsobem.

Výdaje na válku na Ukrajině jsou podle Romancova obrovské, vyšší než se oficiálně přiznává, tedy kolem osmi procent HDP. Současné změny ve vedení armády se prý dají interpretovat nejen jako reakce na nákladné vedení války, ale i na rozbitou představu bezpečí uvnitř ruské společnosti po březnovém teroristickém útoku v Moskvě.

„Jsem přesvědčen, že v tento okamžik je Putinova moc naprosto pevná,“ dodává Romancov, podle nějž by se začala chvět, pokud by se proti němu začala vymezovat více než polovina lidí v jeho nejbližším kruhu. Jedná se o devět až dvanáct lidí, na něž ze zahraničí prý není moc vidět, protože na první pohled nemají příliš společného s mocí.