Prodej elektronických cigaret zasáhla regulace

Ovocný koláč, cukrová vata nebo žvýkačka – cukrovinkové příchutě elektronických cigaret už brzy zmizí. Obchodníci mají od 1. prosince sedm měsíců na jejich doprodej. Vyhláška, která pravidla pro e-cigarety zpřísňuje, zavádí i povinná zdravotní varování. A upravuje vzhled krabiček, aby nebyly tolik lákavé pro děti.
„Za zdravější variantu jsem to určitě nepovažoval, spíš je to pro mě asi příjemnější, nesmrdí člověk tolik, v autě to nevadí. Já to v tom autě vlastně nepustím z ruky,“ přiblížil Jiří Zeman své důvody, proč používá elektronické cigarety.
Obliba elektronických cigaret mezi Čechy v posledních třech letech výrazně vzrostla, a to ve všech věkových kategoriích. Mezi mladými ve věku 15 až 24 let užíval e-cigarety každý čtvrtý.
„Můj syn, tomu je 16 let a začal to používat. Říká, že ve škole je to vlastně docela běžná věc. Hodně dětí to používá a oni, aby zapadli do party, to používají taky,“ míní oslovený René Raudnitz. I proto ministerstvo zdravotnictví pravidla prodeje zpřísnilo – zakázalo cukrovinkové příchutě nebo náplně s kanabinoidy.
„Ta druhá zásadní věc je varování na hardwaru, to znamená na cigaretách jako takových. Prodejci se samozřejmě už, jak to vidíte, připravují, protože nově uvedené zboží už musí splňovat všechny tyto náležitosti,“ ukázal prezident Komory elektronického vapování Robert Hrdlička.
„Naším cílem bylo snížit přitažlivost elektronických cigaret včetně obalu mladistvým. Protože víme, že pokud mladistvý užívá elektronickou cigaretu, tak je to pro něj brána do standardního kouření,“ sdělil ředitel odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví Matyáš Fošum.
Úplný zákaz elektronických cigaret
Spolu s klasickými cigaretami užívá ty elektronické necelá polovina lidí. Více než třetina pak klasické cigarety úplně vyřadila, ale 23 procent uživatelů nikdy nekouřilo.
„Ten zákaz jako takový většinou ohrozí spoustu lidí, kteří přestali s kouřením klasických cigaret. Samozřejmě cigarety do rukou dětem nepatří. Aby se tomuhle předešlo, tak by zejména měly probíhat kontroly věku,“ míní Hrdlička.
Cestou by mohl být i zákaz, mezi dětmi populárních, jednorázových e-cigaret, které představují zátěž pro životní prostředí. V Evropské unii by mohly plošně vymizet v roce 2027 díky nařízení o bateriích.