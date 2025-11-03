Aerolinky zpřísňují pravidla pro cestování s elektronikou


před 27 mminutami|Zdroj: ČT24
3 minuty
Události: Nové podmínky pro přepravu baterií v letadle
Zdroj: ČT24

Letecké společnosti zpřísňují podmínky pro cestování s lithiovými bateriemi jako jsou například powerbanky. Po nedávném požáru na palubě čínských aerolinek k mezinárodním pravidlům, která stanovují nejvyšší možnou kapacitu baterií, přidávají i další vlastní doporučení, která například určují, kam elektroniku během letu ukládat.

Přísnější pravidla se vztahují na věci, se kterými lidé běžně cestují, jako je třeba mobil, powerbanka nebo elektrický zubní kartáček.

„Cokoliv, co obsahuje lithiové baterie, patří zásadně do příručního zavazadla. Holicí strojek, elektrický zubní kartáček nebo další zařízení je také velmi důležité zablokovat proti náhodnému zapnutí,“ zdůrazňuje technik bezpečnostní kontroly na pražském letišti Lukáš Pulpán.

Pokud elektronické zařízení zůstane v odbaveném zavazadle, je odesláno na speciální pracoviště, kde technici ověří, co přesně se v zavazadle nachází. Nejčastěji kufry vyřazují kvůli powerbankám nebo elektronickým cigaretám. Cestující se pak musí dostavit k dodatečné kontrole.

Do letadla až se dvěma litry tekutin. Pražské letiště mění pravidla
Ilustrační foto

Nová pravidla

Na palubu si lze vzít powerbanku do kapacity sta watthodin, což odpovídá asi sedmadvaceti tisícům miliampérhodin. Větší kapacita podléhá souhlasu aerolinek, nad 160 watthodin už platí zákaz. Pokud cestující poruší pravidla, může se stát, že odletí bez svého zavazadla, nebo nebude na palubu letadla vůbec vpuštěn.

Některé aerolinky nově požadují, aby elektronika byla během letu pod sedačkou, či v kapse před cestujícím. Argumentují tím, že v úložném prostoru nad hlavami je obtížnější kontrolovat, co se s baterií děje. V polovině října se letoun čínských aerolinií musel nouzově vrátit, když se právě nad hlavami pasažérů vznítila lithiová baterie.

Oteplování přináší silnější a dražší turbulence. Inženýři hledají řešení
Ilustrační foto

