Při nehodě lodi v Kongu zemřelo nejméně 86 lidí

Při nehodě lodi v Kongu zemřelo podle agentury AP, která cituje místní média, nejméně 86 lidí. Mezi mrtvými je podle místních médií hodně studentů. Loď ztroskotala ve středu v Rovníkové provincii. Příčiny tragické události jsou předmětem vyšetřování.
Státní média podle agentury AP uvádí, že k ztroskotání lodi mohlo přispět špatné naložení plavidla, ale také fakt, že loď plula v noci.
Tragické lodní nehody jsou v Kongu časté, například v dubnu při takové nehodě zemřelo nejméně 148 lidí. Příčinou bývá překročení kapacity lodi a obecné nedodržování předpisů.
Říční doprava je v Kongu hojně využívaná, zejména v odlehlých oblastech, kde jsou špatné silnice či zcela chybí dopravní infrastruktura. V uplynulých letech při lodních neštěstích v zemi s více než sto miliony obyvatel zahynuly stovky lidí.