Při izraelském útoku na Bejrút bylo zabito pět lidí, 28 zraněno


před 40 mminutami|Zdroj: ČTK

Při izraelském útoku na jižní předměstí Bejrútu bylo zabito pět lidí. Dalších 28 lidí bylo zraněno, oznámilo libanonské ministerstvo zdravotnictví. Podle izraelských médií byl při útoku zabit šéf štábu hnutí Hizballáh Hajsam Alí Tabatabáí, který je považován za druhého nejvyššího vůdce skupiny.

Libanonský prezident Joseph Aún po úderu vyzval mezinárodní společenství, aby rázně zasáhlo a zastavilo izraelské útoky na Libanon a jeho obyvatelstvo. Útok byl po měsících první izraelský úder, který mířil na libanonské hlavní město.

Kancelář izraelského premiéra Benjamina Netanjahua později sdělila, že náčelník štábu Hizballáhu odpovídal za posilování a vyzbrojování organizace. Netanjahu nařídil útok na doporučení ministra obrany a náčelníka generálního štábu. Před útokem premiér sdělil vládě, že Izrael bude pokračovat v boji proti terorismu na několika frontách a bude dělat vše, co považuje za nutné, aby zabránil Hizballáhu obnovit jeho schopnost ohrožovat Izrael.

Izraelské údery v Pásmu Gazy zabily podle zdravotníků 24 lidí
Palestinci prohlížejí místo izraelského útoku v Gaze, 22. listopadu 2025

Izrael v posledních týdnech zintenzivnil útoky na Hizballáh s tím, že skupina porušuje roční příměří, a kvůli frustraci z pomalých snah Libanonu o odzbrojení této militantní skupiny. Doposud však Izrael neútočil na cíle v libanonském hlavním městě. Naposledy Izrael zaútočil v Bejrútu koncem června 2025, předtím ale vydal pro obyvatele varování k evakuaci.

Izrael útočí v Libanonu především na cíle, o kterých tvrdí, že mají vztah k šíitskému hnutí Hizballáh podporovanému Íránem. Mezi Izraelem a Libanonem už téměř rok platí příměří, navzdory tomu však izraelská armáda opakovaně útočí na cíle v sousedním státě s tím, že Hizballáh se v rozporu s dohodami snaží v oblasti obnovovat své vojenské kapacity. Libanonské úřady podobné akce odsuzují.

