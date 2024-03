„Pořád sem pálí. Nevíme už, co dělat.“ Kvůli bojům žijí lidé v Kupjansku v nejistotě

Před frontálním útokem chrání město Kupjansk kopce a řeka Oskil. Tvrdé boje vojáci vedou v lese za městem. Z levého břehu se nepřetržitě ozývá palba.

Most přes řeku Oskil je jedinou spojnicí mezi centrální částí Kupjansku na pravém břehu a levým břehem. Několikrát byl zničen. Naposledy loni v říjnu, říká zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová. Mluvila zde i s několika místními obyvateli.

„Pořád sem pálí. Nevíme už, co dělat,“ říká Ljuba. Valentina pak hovoří o tom, že přes most chodí často. „Musím do lékárny, k doktorovi.“ Jiní pak dodávají, že je tu ještě jeden most, ale pro ně už daleko.