Ruský vládce Vladimir Putin může vést válku ještě roky, závisí na ní jeho politické i fyzické přežití, řekl v Událostech, komentářích moderovaných Martinem Řezníčkem ukrajinský diplomat Volodymyr Jurijovyč Jelčenko. Připustil, že pokud dojde k setkání amerického prezidenta Donalda Trumpa s Putinem, mohlo by se vyjednávat také o příměří. To by však dle něj zdaleka neznamenalo konec ruské plnohodnotné invaze na Ukrajině. Jelčenko také upozorňuje, že se Putin může snažit Trumpa oklamat. Za způsoby, jak válku skutečně ukončit, považuje diplomat výrazné navýšení dodávek zbraní na Ukrajinu a zpřísnění sankcí uvalených na Rusko.
Pokračování války je otázkou Putinova přežití, říká ukrajinský diplomat
