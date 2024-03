„Pohodlný způsob, jak izolovat“. Advokát stíhaného šamana popsal, jak Rusko zneužívá psychiatrii

Pro diváka v západních zemích je složité pochopit, proč se země jako Rusko bojí rituálu, šamanismu a takto zvláštních věcí.

Nejde o to, že by to bylo tak těžké pochopit. Když si to čas od času uvědomím já, spíš mě to vyděsí. Protože lidé, kteří dali popud ke všemu tomu (zatýkání), a kteří naprosto vážně vnímají nějaké rituály, okultní, šamanské, ezoteriku a tak dále, zároveň kontrolují jaderný arzenál, ať už je v jakémkoli stavu. Podle mě nemají tak docela racionální způsob myšlení.

V jakém stavu a kde je teď šaman Alexandr Gabyšev?

Je v Ussurijsku v Přímořském kraji. Nachází se v takzvané specializované psychiatrické léčebně, kde je už dva roky. Během nich, obzvlášť v posledním roce, už rozhodně můžeme říct, že lékaři vydávají závěr, že se jeho stav zlepšil. V takových případech platí ve sta procentech případů, až na tento, že když lékaři dospějí k tomuto závěru, tak se člověk buď přesouvá do jiné léčebny, nebo z ní odchází. Ale v Alexandrově případu přestávají všechna pravidla platit.

Musí brát nějaké léky, nebo ne?

Ano, dávají mu léky. Cílem je takového člověka přemoci. Dostává se do situace, kdy nepotřebuje psychiatrickou léčbu, ale ta ho obklopuje. A bere léky, které v jeho případě mají špatné účinky.

Tento případ se od ostatních odlišuje hlavně tím, že se v něm psychiatrie využívá jako trest. Na Alexandrovi začali znovu používat a znovu si osvojovat metodu trestu psychiatrickou léčbou, která se používala v sovětské době. Navíc je to velmi pohodlný způsob, jak člověka izolovat. Ve vězení je alespoň stanovená lhůta, například pět let. Sedíš ve vězení a vyznačuješ si v kalendáři, kdy odtamtud odejdeš. Ale tady žádná lhůta není.