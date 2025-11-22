Počet dětí unesených ze školy v Nigérii vzrostl na tři sta

Počet pohřešovaných dětí, které ozbrojenci v pátek unesli z nigerijské katolické internátní školy, vzrostl na tři sta z původně hlášených 215. Uvedly to místní úřady. I nadále platí informace, že útočníci kromě dětí odvlekli také dvanáct vyučujících. Ozbrojenci zaútočili na školu v oblasti místní správy Agwara v pátek po 1:00 místního času, přičemž útok trval přibližně dvě hodiny.
Podle dřívějšího vyjádření tamní policie se jedná o střední školu, což znamená, že je určena dětem ve věku dvanáct až sedmnáct let. Muž, který se představil jako Dauda Chekula, nicméně agentuře AP řekl, že mezi unesenými jsou i jeho čtyři vnoučata ve věku sedm až deset let.
Už v pondělí se odehrál podobný útok na internátní školu ve státě Kebbi na severozápadě země, kde ozbrojenci unesli pětadvacet dívek. Zatím není jasné, kdo za útoky stojí.
V úterý také při podobném incidentu ozbrojenci zaútočili na kostel ve státě Kwara. Nyní žádají výkupné sto milionů nair (téměř 1,5 milionu korun) za každého z 38 odtud unesených lidí.
Útoky opět připomněly nejistou bezpečnostní situaci v západoafrické zemi. Prezident Bola Tinubu kvůli tomu odložil cestu do zahraničí. Zároveň vyslal svého poradce pro národní bezpečnost do Washingtonu, aby se setkal s představiteli administrativy prezidenta Donalda Trumpa a americkými zákonodárci, kteří se zajímají o situaci křesťanů v zemi. Součástí nigerijské delegace, která dorazila ve středu, byli také ministr obrany, policejní ředitel a šéf vojenské rozvědky.
V roce 2014 unesli ozbrojenci z džihádistické organizace Boko Haram 276 studentek ve městě Chibok ve státě Borno, přičemž většina dívek byla z křesťanské komunity.
V některých oblastech Nigérie také působí ozbrojené kriminální skupiny, které místní obyvatelstvo nazývá bandity. Ti nemají žádné politické cíle a jejich činnost včetně hromadných únosů je motivována pouze finančním ziskem, zároveň se však nebrání spolupráci s džihádistickými uskupeními.