Pobodání starostky města Herdecke na západě Německa souvisí se sporem v rodině, politický motiv nemělo. Na tiskové konferenci to ve středu uvedli zástupci policie a státního zastupitelství v Hagenu. Komunální politička Iris Stalzerová je mimo ohrožení života, při krátkém výslechu v nemocnici označila za útočnici svou sedmnáctiletou dceru. Policie předběžně zadržela obě její děti, tedy i patnáctiletého syna.
Pobodaná německá starostka z útoku obvinila svou dceru
Úterní napadení zvolené starostky města s 22 tisíc obyvateli vyvolalo pozornost po celém Německu. Vyjádřil se k němu i kancléř Friedrich Merz, který vyzval k rychlému objasnění činu a Stalzerové popřál brzké uzdravení.
Podle vedoucí policejního zásahu Ursuly Schönbergové v úterý krátce po poledni přivolal „ženský hlas“ záchranáře ke zraněné komunální političce s tím, že žena se stala obětí loupežného přepadení. Záchranáři 57letou Stalzerovou našli v přízemí jejího domu s „několika bodnými ranami“. Následně byla převezena vrtulníkem do nemocnice. Nyní je už mimo ohrožení života.
Vyšetřování podle Schönbergové záhy ukázalo, že „se s největší pravděpodobností jednalo o konflikt uvnitř rodiny“. Stalzerová při prvním výslechu odmítla vypovídat, později ale označila za útočnici svou dceru. V době události se v domě nacházel také už zmíněný syn pobodané ženy, kterého policie rovněž zadržela. Na místě činu byly podle vedoucí zásahu nalezeny dva nože.
Státní zástupce Bernd Haldorn sdělil, že případ prozatím posuzuje jako „nebezpečné ublížení na zdraví“. Zatykač na dceru napadené ale nevydal, podle něj k tomu nebyly splněné podmínky. Podle Schönbergové měly obě děti z minulosti u policie záznam. Média přitom v úterý psala o případu domácího násilí.
Sociální demokratka Stalzerová byla starostkou města Herdecke zvolena teprve 28. září, kdy se konalo druhé kolo komunálních voleb v Severním Porýní-Vestfálsku. Funkce se měla ujmout 1. listopadu.
Případy politického násilí
I když aktuální případ nakonec podle všeho nesouvisí s politikou, vyvolal vzpomínky na vraždu vysoce postaveného úředníka místní správy a člena Křesťanskodemokratické unie (CDU) Waltera Lübckeho v roce 2019.
Pravicový radikál Stephan Ernst jej tehdy napadl před jeho domem ve Wolfhagenu ve spolkové zemi Hesensko. Lübcke podporoval vstřícnou migrační politiku tehdejší kancléřky Angely Merkelové. Ernst dostal za jeho vraždu trest doživotního vězení.