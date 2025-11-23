Padesátce unesených žáků nigerijské školy se podařilo uprchnout

V Nigérii se padesáti z více než 300 unesených žáků katolické internátní školy podařilo uprchnout únoscům. Informovaly o tom agentury Reuters a AFP s odvoláním na Nigerijské křesťanské sdružení (CAN). Ozbrojenci podle dostupných informací v pátek zaútočili na školu v oblasti místní správy Agwara a unesli více než 300 dětí a dvanáct vyučujících. Papež Lev v neděli podle Reuters vyzval k jejich okamžitému propuštění.
Více než 250 žáků a všichni vyučující nadále zůstávají v zajetí. Agentury citují vyjádření předsedy CAN Buluse Dauwy Yohanny. „Informaci jsme získali, když jsme se rozhodli kontaktovat a navštívit některé rodiče,“ uvedl.
Podle dřívějšího vyjádření tamní policie se jedná o střední školu, což znamená, že je určena dětem ve věku dvanáct až sedmnáct let. Muž, který se představil jako Dauda Chekula, nicméně agentuře AP řekl, že mezi unesenými jsou i jeho čtyři vnoučata ve věku sedm až deset let.
Už v pondělí se odehrál podobný útok na internátní školu ve státě Kebbi na severozápadě země, kde ozbrojenci unesli 25 dívek. Zatím není jasné, kdo za útoky stojí.
V úterý také při podobném incidentu ozbrojenci zaútočili na kostel ve státě Kwara. Nyní žádají výkupné 100 milionů nair (téměř 1,5 milionu korun) za každého z 38 tam unesených lidí.
Delegace ve Washingtonu
Útoky opět připomněly nejistou bezpečnostní situaci v západoafrické zemi, napsala agentura Reuters. Ve středu kvůli tomu do Washingtonu přijela nigerijská delegace. Americký ministr obrany Pete Hegseth o den později jednal s poradcem pro národní bezpečnost a členem bezpečnostní rady Mallamem Nuhu Ribaduem a jeho týmem.
Washington Nigérii nedávno přidal na seznam zemí, které ministerstvo zahraničí sleduje kvůli závažnému porušování náboženské svobody. Americký prezident Donald Trump začátkem listopadu pohrozil vojenským zásahem v Nigérii proti ozbrojeným skupinám, pokud tamní vláda nezabrání útokům proti křesťanům.
V roce 2014 unesli ozbrojenci z džihádistické organizace Boko Haram 276 studentek ve městě Chibok ve státě Borno, přičemž většina dívek byla z křesťanské komunity.
V některých oblastech Nigérie také působí ozbrojené kriminální skupiny, které místní obyvatelstvo nazývá bandity. Ti nemají žádné politické cíle a jejich činnost včetně hromadných únosů je motivována pouze finančním ziskem, zároveň se však nebrání spolupráci s džihádistickými uskupeními.