Ozvaly se záhadné rány a nastal chaos, popsali reportéři útok na galavečer

Bezprostředně před útokem na galavečeři s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu, ke kterému došlo v sobotu asi ve 20:35 místního času (v sobotu 2:35 SELČ), panovala v sále hotelu Washington Hilton slavnostní atmosféra. Vše se rychle změnilo, když se zvenčí ozvaly rány, popisují náladu v sále přítomní reportéři agentur Reuters a AFP. Na místě byl zadržen podezřelý muž, který bezpečnostním složkám řekl, že cílil na členy Trumpovy administrativy. Prezident, první dáma Melania Trumpová ani členové kabinetu nebyli při střelbě zraněni.
Asi 2600 hostů v oblecích a večerních róbách se právě usadilo k prvnímu chodu, kterým byl salát a sklenice vína. Na pódiu u hlavního stolu seděl prezident Donald Trump s první dámou Melanií Trumpovou, viceprezidentem JD Vancem a dalšími vysokými vládními představiteli, popisuje chvíle těsně před útokem Reuters. Následně se ozvaly „slyšitelné, ale záhadné rány“, které přerušily konverzaci hostů.
Přítomný big band přestal hrál a v sále na několik sekund zavládlo ticho, uvedla AFP. Trump později uvedl, že když poprvé uslyšel rány, myslel si, že jde o padající podnos s jídlem. Střelec v neprůstřelné vestě a vyzbrojený několika zbraněmi včetně brokovnice a nožů ve stejné chvíli prorazil bezpečnostní kontrolní stanoviště v lobby hotelu v prostoru přímo před banketním sálem, dodala agentura.
Následně se rozrazily dveře do sálu a v jiné místnosti, než kde byl prezident, byl agent tajné služby postřelen do neprůstřelné vesty. Poté v hlavním sále vypukl chaos, kdy agenti začali okamžitě evakuovat prezidenta a další chráněné osoby, zatímco hosté se schovávali pod stoly, uvedl Reuters.
Rychlá reakce ochranky
Jakmile zazněly rány, členové prezidentovy ochranky s tasenými zbraněmi okamžitě obklopili prezidenta a první dámu a urychleně je odvedli z pódia za zadní oponu. Videozáznam zveřejněný stanicí MS NOW zachytil, jak evakuovaný prezident v obklopení agentů upadl.
Agenti v civilu sráželi členy kabinetu, kteří seděli mezi novináři, k zemi a zatlačili je pod stoly, aby je kryli. Viceprezident Vance, ministr zahraničí Marco Rubio a ministr zdravotnictví Robert Kennedy byli urychleně vyvedeni ze sálu. Ministr vnitra Markwayne Mullin byl agenty vytlačen do vedlejší místnosti a předsedu Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona agenti podle Reuters táhli pryč za sako od smokingu.
Pokud jde o hosty, ti se po výkřicích „K zemi!“ a „Zůstaňte dole!“ v elegantních večerních šatech a smokinzích začali schovávat pod stoly a židlemi, napsal reportér AFP.
„Prostě jsem se schovala pod stůl a řekla si: ‚Tohle riskovat nebudu‘,“ řekla agentuře AFP zpravodajka stanice One America News Alexandra Ingersollová, která byla v tu chvíli v sále. „Nevěděla jsem, jestli byl střelec zneškodněn, ani co se vlastně děje,“ dodala.
Někteří hosté podle Reuters začali skandovat „USA! USA! USA!“. Po evakuaci do lobby a na ulici se lidé objímali a telefonovali svým blízkým, dodal Reuters. Později večer, když se situace uklidnila, si pánové rozvazovali motýlky, dámy zouvaly vysoké podpatky a hosté postupně opouštěli hotel, zatímco je lidé u hotelového baru natáčeli na mobilní telefony.