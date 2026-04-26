Ozvaly se záhadné rány a nastal chaos, popsali reportéři útok na galavečer


26. 4. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK

Bezprostředně před útokem na galavečeři s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu, ke kterému došlo v sobotu asi ve 20:35 místního času (v sobotu 2:35 SELČ), panovala v sále hotelu Washington Hilton slavnostní atmosféra. Vše se rychle změnilo, když se zvenčí ozvaly rány, popisují náladu v sále přítomní reportéři agentur Reuters a AFP. Na místě byl zadržen podezřelý muž, který bezpečnostním složkám řekl, že cílil na členy Trumpovy administrativy. Prezident, první dáma Melania Trumpová ani členové kabinetu nebyli při střelbě zraněni.

Asi 2600 hostů v oblecích a večerních róbách se právě usadilo k prvnímu chodu, kterým byl salát a sklenice vína. Na pódiu u hlavního stolu seděl prezident Donald Trump s první dámou Melanií Trumpovou, viceprezidentem JD Vancem a dalšími vysokými vládními představiteli, popisuje chvíle těsně před útokem Reuters. Následně se ozvaly „slyšitelné, ale záhadné rány“, které přerušily konverzaci hostů.

Přítomný big band přestal hrál a v sále na několik sekund zavládlo ticho, uvedla AFP. Trump později uvedl, že když poprvé uslyšel rány, myslel si, že jde o padající podnos s jídlem. Střelec v neprůstřelné vestě a vyzbrojený několika zbraněmi včetně brokovnice a nožů ve stejné chvíli prorazil bezpečnostní kontrolní stanoviště v lobby hotelu v prostoru přímo před banketním sálem, dodala agentura.

Následně se rozrazily dveře do sálu a v jiné místnosti, než kde byl prezident, byl agent tajné služby postřelen do neprůstřelné vesty. Poté v hlavním sále vypukl chaos, kdy agenti začali okamžitě evakuovat prezidenta a další chráněné osoby, zatímco hosté se schovávali pod stoly, uvedl Reuters.

Jakmile zazněly rány, členové prezidentovy ochranky s tasenými zbraněmi okamžitě obklopili prezidenta a první dámu a urychleně je odvedli z pódia za zadní oponu. Videozáznam zveřejněný stanicí MS NOW zachytil, jak evakuovaný prezident v obklopení agentů upadl.

Agenti v civilu sráželi členy kabinetu, kteří seděli mezi novináři, k zemi a zatlačili je pod stoly, aby je kryli. Viceprezident Vance, ministr zahraničí Marco Rubio a ministr zdravotnictví Robert Kennedy byli urychleně vyvedeni ze sálu. Ministr vnitra Markwayne Mullin byl agenty vytlačen do vedlejší místnosti a předsedu Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona agenti podle Reuters táhli pryč za sako od smokingu.

Pokud jde o hosty, ti se po výkřicích „K zemi!“ a „Zůstaňte dole!“ v elegantních večerních šatech a smokinzích začali schovávat pod stoly a židlemi, napsal reportér AFP.

„Prostě jsem se schovala pod stůl a řekla si: ‚Tohle riskovat nebudu‘,“ řekla agentuře AFP zpravodajka stanice One America News Alexandra Ingersollová, která byla v tu chvíli v sále. „Nevěděla jsem, jestli byl střelec zneškodněn, ani co se vlastně děje,“ dodala.

Někteří hosté podle Reuters začali skandovat „USA! USA! USA!“. Po evakuaci do lobby a na ulici se lidé objímali a telefonovali svým blízkým, dodal Reuters. Později večer, když se situace uklidnila, si pánové rozvazovali motýlky, dámy zouvaly vysoké podpatky a hosté postupně opouštěli hotel, zatímco je lidé u hotelového baru natáčeli na mobilní telefony.

Bezprostředně před útokem na galavečeři s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu, ke kterému došlo v sobotu asi ve 20:35 místního času (v sobotu 2:35 SELČ), panovala v sále hotelu Washington Hilton slavnostní atmosféra. Vše se rychle změnilo, když se zvenčí ozvaly rány, popisují náladu v sále přítomní reportéři agentur Reuters a AFP. Na místě byl zadržen podezřelý muž, který bezpečnostním složkám řekl, že cílil na členy Trumpovy administrativy. Prezident, první dáma Melania Trumpová ani členové kabinetu nebyli při střelbě zraněni.
Tajná služba USA v noci na neděli SELČ evakuovala amerického prezidenta Donalda Trumpa z galavečeře s korespondenty Bílého domu ve Washingtonu poté, co střelec začal střílet v hotelu, kde se událost konala, píše agentura AP. Trump po incidentu uvedl, že on, první dáma Melania Trumpová, viceprezident JD Vance a všichni členové kabinetu, kteří se události účastnili, jsou v pořádku a v bezpečí. Podezřelý střelec byl zadržen, oznámila podle agentury Reuters tajná služba. Útočník podle Trumpa napadl bezpečnostní kontrolní stanoviště tajné služby a zranil jejího agenta.
Ukrajinský útok poškodil chemickou továrnu v ruské Vologodské oblasti

Ruský dronový útok na severovýchodě Ukrajiny v neděli zabil dva lidi, informovaly podle agentury AFP tamní úřady. Jeden člověk podle tvrzení ruských úřadů zahynul v Sevastopolu při ukrajinském dronovém útoku. Server BBC napsal, že ukrajinské drony útočily také na chemický výrobní areál ve Vologodské oblasti, kde bylo kvůli tomu zraněno několik lidí.
Po bombovém útoku na silnici v Kolumbii je 14 mrtvých, více než 38 zraněných

Nejméně 14 lidí přišlo o život a dalších 38 utrpělo zranění po bombovém útoku v departementu Cauca na západě Kolumbie, oznámil na sociální síti X guvernér regionu Octavio Guzmán. Původní bilance činila sedm mrtvých. Výbušnina umístěná v autobusu explodovala na silnici v obci Cajibío. Úřady útok přičítají odštěpené frakci bývalé gerilové skupiny Revoluční ozbrojené síly Kolumbie (FARC), píše Reuters. Zpráva přichází jen něco málo přes měsíc před prezidentskými volbami v této jihoamerické zemi.
Při střelbě v nemocnici v Chicagu zemřel policista, další je v kritickém stavu

Při střelbě v nemocnici v Chicagu v americkém státě Illinois v sobotu zemřel policista, jeho kolega je v kritickém stavu. Podezřelého útočníka, jehož identita nebyla zveřejněna, policie vzala do vazby, píše agentura AP s odvoláním na policii.
V USA jsou dostupná lidská embrya na zakázku. Vědci varují před eugenikou

Američtí rodiče se stále víc obracejí na soukromé firmy, které jim slibují dodat geneticky ideální embrya. Tyto děti by měly mít vyšší IQ, měly by se dožívat vyššího věku a měly by tedy mít v životě lepší šance než zbytek populace. Experti na etiku to považují za znepokojivé.
Před čtyřiceti lety došlo ke katastrofě v Černobylu

Katastrofa v jaderné elektrárně Černobyl v dubnu 1986 zničila rozsáhlé území v Sovětském svazu, vyvolala na desítky let strach z atomu a měla i mnoho dalších negativních dopadů na celou Evropu.
VideoPředvolební diskusi v Maďarsku dominovali na síti X zahraniční aktéři

Kampaň před maďarskými parlamentními volbami v polovině dubna se z národní politické debaty změnila na geopolitické bojiště. Střety probíhaly především na sociálních sítích. Analytici společnosti Murmur Intelligence, která se zaměřila na síť X, prošli celkem sedm milionů příspěvků a 144 tisíc vzorků dokumentů od 81 tisíc uživatelů. Zjistili, že Maďaři tvořili asi jen procento z uživatelů, kteří se do geopolitických střetů a kulturních válek na sociální síti pustili. Na základě toho lze konstatovat, že dění na síti a tamní zdánlivé rozložení sil, neodráželo skutečné nálady maďarských voličů. Výsledky výzkumu podrobněji rozebrala Zóna ČT24.
