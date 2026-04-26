Při střelbě v nemocnici v Chicagu zemřel policista, další je v kritickém stavu

Při střelbě v nemocnici v Chicagu v americkém státě Illinois v sobotu zemřel policista, jeho kolega je v kritickém stavu. Podezřelého útočníka, jehož identita nebyla zveřejněna, policie vzala do vazby, píše agentura AP s odvoláním na policii.
Policisté převezli osobu do nemocnice na pozorování, načež byli dva z nich postřeleni, řekl na tiskové konferenci šéf chicagské policie Larry Snelling s tím, že jeden z policistů je mrtvý. Druhý podle něj nyní bojuje o život. Policie na místě činu zabavila střelnou zbraň.
K incidentu došlo v sobotu kolem 10:50 (17:50 SELČ) v nemocnici Endeavor Health Swedish Hospital. Po vypuknutí střelby byl areál nemocnice uzamčen a pacienti i zdravotnický personál byli podle Snellinga v bezpečí.
Snelling řekl, že vzhledem k vyšetřování o incidentu nesdělí více podrobností. Nemocnice v příspěvku na facebooku podle AP uvedla, že policisté na pohotovost přivedli muže, kterého předtím zadrželi. Dotyčný podle nemocnice následně začal na policisty střílet a poté nemocniční budovu opustil. Policie ho následně zadržela.
„Naše město zažívá velmi těžké chvíle. Je to tragédie,“ řekl na tiskové konferenci starosta Chicaga Brandon Johnson. Město podle něj policistům poskytuje psychologickou podporu, aby mohli vykonávat svou práci.