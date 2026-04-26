Při střelbě v nemocnici v Chicagu zemřel policista, další je v kritickém stavu


před 17 mminutami|Zdroj: ČTK

Při střelbě v nemocnici v Chicagu v americkém státě Illinois v sobotu zemřel policista, jeho kolega je v kritickém stavu. Podezřelého útočníka, jehož identita nebyla zveřejněna, policie vzala do vazby, píše agentura AP s odvoláním na policii.

Policisté převezli osobu do nemocnice na pozorování, načež byli dva z nich postřeleni, řekl na tiskové konferenci šéf chicagské policie Larry Snelling s tím, že jeden z policistů je mrtvý. Druhý podle něj nyní bojuje o život. Policie na místě činu zabavila střelnou zbraň.

K incidentu došlo v sobotu kolem 10:50 (17:50 SELČ) v nemocnici Endeavor Health Swedish Hospital. Po vypuknutí střelby byl areál nemocnice uzamčen a pacienti i zdravotnický personál byli podle Snellinga v bezpečí.

Snelling řekl, že vzhledem k vyšetřování o incidentu nesdělí více podrobností. Nemocnice v příspěvku na facebooku podle AP uvedla, že policisté na pohotovost přivedli muže, kterého předtím zadrželi. Dotyčný podle nemocnice následně začal na policisty střílet a poté nemocniční budovu opustil. Policie ho následně zadržela.

„Naše město zažívá velmi těžké chvíle. Je to tragédie,“ řekl na tiskové konferenci starosta Chicaga Brandon Johnson. Město podle něj policistům poskytuje psychologickou podporu, aby mohli vykonávat svou práci.

VideoPředvolební diskusi v Maďarsku dominovali na síti X zahraniční aktéři

Kampaň před maďarskými parlamentními volbami v polovině dubna se z národní politické debaty změnila na geopolitické bojiště. Střety probíhaly především na sociálních sítích. Analytici společnosti Murmur Intelligence, která se zaměřila na síť X, prošli celkem sedm milionů příspěvků a 144 tisíc vzorků dokumentů od 81 tisíc uživatelů. Zjistili, že Maďaři tvořili asi jen procento z uživatelů, kteří se do geopolitických střetů a kulturních válek na sociální síti pustili. Na základě toho lze konstatovat, že dění na síti a tamní zdánlivé rozložení sil, neodráželo skutečné nálady maďarských voličů. Výsledky výzkumu podrobněji rozebrala Zóna ČT24.
před 4 hhodinami

Netanjahu nařídil provést razantní útoky proti hnutí Hizballáh

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu nařídil provést razantní útoky proti libanonskému teroristickému hnutí Hizballáh. Izraelská armáda tvrdí, že porušilo příměří. S odkazem na sdělení kanceláře izraelského premiéra o tom informovala agentura AFP.
před 4 hhodinami

Německo jedná o vyslání minolovek do Hormuzského průlivu

Německé námořnictvo se chystá poslat na Blízký východ svá plavidla, která by pomohla hledat a zneškodňovat miny v Hormuzském průlivu. Bližší detaily zatím nejsou známy, o nich nyní jednají politici. Ti jako základní podmínku pro jejich vyslání zmiňují, že bude platit příměří. Podle Pentagonu potrvá vyčištění průlivu půl roku.
před 6 hhodinami

Trump zrušil cestu svých vyjednavačů do Pákistánu. Íránci se s nimi nechtěli setkat

Americký prezident Donald Trump v sobotu zrušil cestu svých vyjednavačů Stevea Witkoffa a Jareda Kushnera do pákistánského Islámábádu, kde původně měli s Íránem vést patrně nepřímé mírové rozhovory. V Pákistánu, který tento měsíc zprostředkoval příměří mezi USA a Íránem, měla americká delegace navázat na bezvýsledné mírové rozhovory se zástupci Teheránu z předminulého víkendu. Zpráva přichází krátce poté, co agentury informovaly o odjezdu íránského ministra zahraničí Abbásse Arakčího z Pákistánu.
včeraAktualizovánopřed 7 hhodinami

Rusko rozsáhle útočilo na Ukrajinu, zásahy hlásí Charkov a Dnipro

Ukrajina v noci čelila rozsáhlému útoku 619 ruských dronů a 47 řízených střel a raket, uvedlo ukrajinské letectvo. Nejvíce obětí měl útok na Dnipro na jihovýchodě země, kde zemřelo osm lidí a dalších 49 bylo zraněno, informoval lídr Dněpropetrovské oblasti Oleksandr Hanža. V Černihivské oblasti útok zabil dva lidi a sedm utrpělo zranění, uvedla agentura Reuters s odvoláním na úřady.
včeraAktualizovánopřed 10 hhodinami

Slabý růst, pomalé ozdravení. Agentura S&P o stupeň snížila rating Slovenska

Mezinárodní ratingová agentura S&P oznámila, že snížila hodnocení úvěrové spolehlivosti Slovenska o jeden stupeň na úroveň A. Poukázala na slabý růst slovenské ekonomiky a pomalejší než předpokládané ozdravení veřejných financí země. Výhled ratingu pak S&P změnila na stabilní z negativního, což znamená, že ho v nejbližší době nehodlá měnit. Slovenské ministerstvo financí v reakci uvedlo, že krok S&P byl očekávaný, neboť dosavadní rating Slovenska u S&P byl podle něj vyšší než u jiných agentur.
před 15 hhodinami

Palestinci na Západním břehu a v jedné obci v Pásmu Gazy volí místní zastupitele

Na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu a v jedné obci v Pásmu Gazy v sobotu Palestinci volí místní zastupitele. V Pásmu Gazy jde o první volby za dvacet let, kdy toto území začalo ovládat palestinské hnutí Hamás, napsala agentura AP. Podle ústřední volební komise na Západním břehu mají volby také ukázat, že obě tato území tvoří jeden politický celek. Volby ve válkou zničené Gaze jsou spíše symbolické, jelikož se konají jen v jedné obci a polovinu tohoto válkou zničeného území okupuje izraelská armáda.
před 16 hhodinami
