Obžalovanému z vraždy dvou pracovníků izraelské ambasády hrozí trest smrti

Podle dokumentu zaslaného ve středu k soudu ve Washingtonu prokuratura obžalovala podezřelého z devíti trestných činů. Mezi nimi je i trestný čin z nenávisti, který způsobil úmrtí. To podle agentury AP znamená, že obžaloba bude muset prokázat, že muž čin spáchal kvůli nenávisti proti Židům.

Podle obžaloby muž útok pečlivě naplánoval. Proto, aby útok spáchal, přicestoval do Washingtonu z Chicaga. „Udělal jsem to pro Palestinu, udělal jsem to pro Gazu,“ říkal podle policie krátce po střelbě, která zabila dva lidi, muž podezřelý z vraždy.

Dvojice pracovníků izraelského velvyslanectví ve Washingtonu zahynula při útoku na konci května. Jednalo se o pár, který chystal zásnuby. Střelba se odehrála poblíž židovského muzea, kde se konala společenská akce, a také v blízkosti kanceláře Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI). Podle úřadů obžalovaný muž zřejmě jednal sám.