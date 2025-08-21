Nový Zéland čelí v poslední době „nejtěžším výzvám v oblasti národní bezpečnosti“. Stojí za nimi zejména rostoucí hrozby zahraničního vměšování a špionáže. Ve zprávě to uvedla Novozélandská bezpečnostní zpravodajská služba (SIS), podle níž jsou špionáže cílené převážně z Číny.
Nový Zéland čelí nejnáročnější bezpečnostní situaci za poslední roky, varuje zpráva
Podle SIS „téměř jistě“ dochází k nezjištěné špionážní činnosti poškozující zájmy země. Cizí státy se údajně nadále zaměřují na kritické organizace, infrastrukturu a technologie s cílem odcizit citlivé informace.
„Některé státy, včetně Číny, Ruska a Íránu, jsou ochotny zapojit se do tajné nebo klamavé činnosti, aby ovlivnily diskuse a rozhodnutí nebo získaly přístup k technologiím a informacím, které jim mohou pomoci dosáhnout těchto cílů. (...) Nový Zéland se stal terčem některých z těchto aktivit,“ uvádí se ve zprávě.
Čína byla podle SIS obzvláště „asertivním a silným“ aktérem a prokázala ochotu i schopnost provádět zpravodajskou činnost zaměřenou na národní zájmy Nového Zélandu. Čínské velvyslanectví na Novém Zélandu na zprávu dosud nereagovalo.
Růst napětí v regionu
Zpráva SIS je zveřejňována každoročně. Tamní vláda usiluje o lepší informovanost obyvatelů o rizicích, kterým země čelí. Wellington je členem zpravodajské a bezpečnostní aliance Five Eyes (Pět očí). V poslední době dle agentury Reuters stále více vyostřuje rétoriku ohledně rostoucího vlivu Číny v regionu a nárůstu geopolitického napětí. Začátkem letošního roku se země rovněž zavázala k vyšším výdajům na obranu.
„Naše hrozby se zhoršují, a to má přímý dopad na naši bezpečnost,“ uvedl generální ředitel SIS Andrew Hampton.
Zpráva rovněž poukázala na rostoucí hrozbu násilného extremismu. „Stížnosti a polarizující témata v online informačním prostoru téměř jistě podporují řadu násilných extremistických ideologií na Novém Zélandu,“ uvádí se ve zprávě.