Nová ruská protiválečná koalice chce prorazit v místních volbách

Proti agresi na Ukrajině a politice ruského vládce Vladimira Putina je podle dlouhodobých průzkumů zhruba pětina Rusů. O jejich hlasy bude v zářijových místních volbách usilovat nová protiválečná a prozápadní koalice Občanské iniciativy a vznikající strany Úsvit. V jejím čele stojí Jekatěrina Duncovová, která se chtěla postavit Putinovi. Úřady jí to však kvůli údajným formálním chybám nepovolily. Opozice varuje, že regionální hlasování bude nejspíš opět zmanipulované.

V čele moskevské pobočky vznikající strany Úsvit stojí jednatřicetiletý Nikolaj Toropov, který kandiduje poprvé a jako nezávislý. V současném Rusku, kde úřady umlčely veškerou opozici, teď podle něj nemá smysl vstupovat do vysoké politiky. „Zaprvé je to nebezpečné, upřímně říkám, že nechci riskovat. A za druhé nemám možnost to nijak ovlivnit,“ říká Toropov.

Úsvit vede nová tvář opozice Jekatěrina Duncovová. „Doufám, že uspěje aspoň třicet procent našich lidí. Jsou totiž velmi zajímaví a chtějí změnit svět k lepšímu,“ konstatovala opoziční politička.