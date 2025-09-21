Největší uprchlický tábor v Německu se pomalu vyprazdňuje. Za posledního tři a půl roku prošlo areálem bývalého berlínského letiště Tegel přes 120 tisíc lidí, většinou z Ukrajiny. Noví přibývají už jen pomalu. Ti poslední, kteří zůstávají, mají odejít do konce listopadu.
Největší uprchlický tábor v Německu se vyprazdňuje
„Je to taková oáza,“ říká o táboře na severu německé metropole Anatolij, který v něm přebývá už dva roky a devět měsíců. Skoro každý den zamíří do šicí dílny. Ze zbytků látek vyrábí třeba kosmetické taštičky. Nejraději by se ovšem vrátil do Oděsy, kde dřív pracoval na lodi a kde na něj prý pořád čeká jeho kapitán. Kvůli válce to zatím nejde, z Tegelu se ale odstěhovat musí. Co bude dělat, podle svých slov netuší.
Uprchlický tábor byl zamýšlen jako přestupní stanice pro nově příchozí – místo k odpočinku a vyřešení administrativy. Nakonec se pro mnohé stal dlouhodobým domovem. Úřední záležitosti se protahují a náhradního ubytování je málo. Třeba Marina Knjazevová s kamarádkami měla štěstí – stěhuje se do bytu v Berlíně.
„Jsme skupinka padesát plus. Jsme samy, bez zvířat, bez dětí. Tak jsme utvořily vlastní rodinu,“ sdělila Knjazevová. Její syn bojuje na ukrajinské frontě. Bojí se o něj každý den – i proto oceňuje podporu, které se jí v Tegelu dostalo. Zdejší životní podmínky byly ale opakovaně terčem veřejné kritiky. Málo místa, nulové soukromí, nekvalifikovaný personál – to vše za více než milion eur (asi 24 milionů korun) na provozních nákladech denně.
„Vidíme jasně, že způsob, jakým tu jsou ubytování lidé, by se měl zlepšit,“ říká vedoucí zařízení Kleopatra Tümmlerová.
Tábor navštívil i britský král
Navzdory potížím se o Tegelu mluví jako o úspěchu berlínské migrační a integrační politiky. Podívat se v roce 2023 přijel i britský král Karel III.
Nyní zde zůstává ještě asi 1750 lidí. Až se uprchlický tábor úplně vyprázdní, nahradí stanové haly kontejnerové městečko s kapacitou asi 2600 míst.
Nový cíl je podobný jako ten minulý. Aby tu lidé zůstali maximálně několik dní. Po roce 2030 by pak měl areál sloužit jako univerzitní kampus. Už teď je ale jasné, že přestavba letiště se protáhne nejméně o pět let.