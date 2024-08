Největší polský satelit má potíže s komunikací

Satelit, jehož vývoj trval skoro pět let, měl za úkol fotografovat povrch planety Země, ze začátku konkrétně území Polska, a to s přesností na jeden metr čtvereční, a tyto snímky pak posílat ve velmi vysokém rozlišení. „Měly sloužit nejen k analýze povrchu země a časovým testům, ale třeba i k digitalizaci zemědělství nebo katastru nemovitostí,“ doplnil Papadopulos.

Nic to ale podle něj nemění na tom, že se jedná o velký úspěch pro polský vesmírný program. „Polská společnost vypustila na oběžnou dráhu dosud největší satelit, který má přes 55 kilogramů a jeho hmotnost je větší než všech dosavadních polských satelitů vypuštěných do vesmíru za poslední dekády,“ popisuje Papadopulos.

Podle expertů firmy Creotech Instruments by opravy provedené na dálku měly napomoci k tomu, aby byl satelit z několika desítek procent funkční, informoval Papadopulos. „Došlo tam k přerušení komunikace se Zemí do takové míry, že není plně opravitelný,“ sdělil dále zpravodaj.

Akcie firmy Creotech se po prudkém růstu z minulého týdne propadly i přesto, že patří mezi osm subjektů v Evropě, kterým se podařilo zkonstruovat a vypustit takto velký stroj.

Kolik do satelitu investoval polský stát, není jasné. „Podle nálezu kontrolního úřadu z posledních týdnů byly některé prostředky špatně profinancované, některé šly na projekty, jejichž výroba ani nezačala. Výsledky programu kolikrát nebyly zakomponovány do armádního výzkumu, což byl jeden z důvodů, proč politici dávali velké peníze do polského vesmírného programu,“ připomněl zpravodaj.

Druhý polský občan ve vesmíru

Úspěchů polských firem a vesmírné agentury za poslední dobu je hned několik, včetně startu polské rakety navržené v polském institutu pro letectví. „Byla zkonstruována v Polsku a dosáhla výšky 101 kilometrů,“ připomíná Papadopulos.

Vybrán byl také od roku 1978 teprve druhý polský občan Slawosz Uznanski, který se dostane už příští rok na oběžnou dráhu na mezinárodní stanici. „Byl to sen, který jsem měl mnoho let. Rád si sny plním. Doufám, že uspěji,“ uvedl.

Země chce do budoucna uspět rovněž na lukrativním trhu s malými satelity. Podle expertů by se jí to mohlo podařit.