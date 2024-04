Násilí a urážky. Írán zahájil „tažení“ proti ženám, které nenosí hidžáb

před 18 m minutami | Zdroj: The Washington Post , The Guardian , France 24 , Iran International , Reuters

Teherán zintenzivnil v zemi represe vůči ženám. Ve stejný den, kdy íránský režim zahájil údery proti Izraeli, tak tamní policie vyhlásila novou kampaň nazvanou Noor (v perštině „světlo“). Jejím cílem je potlačit „porušování“ pravidel, která nařizují všem ženám, aby si na veřejnosti zakrývaly hlavu, uvedl server The Guardian. Zdá se, že se jedná o dosud největší snahu zvrátit společenský vývoj, který nastal po několikaměsíčních protestech v roce 2022, napsal portál The Washington Post (WP).

Podle svědectví, které zveřejnil The Guardian, se do kampaně zapojila i dopravní policie. Její příslušníci zastavují všechny motorky i auta, v nichž cestují ženy bez hidžábu. Některé dostanou pokutu, některým zabaví vozidlo a jiné vyváznou s varováním. Ale později dostanou SMS zprávu, že musí odevzdat vozidlo, protože porušily pravidla nošení hidžábu.

„Ženy i muži se při zatýkání dotýkali našich těl. Říkají, že jsou věřící a věrní muslimové, ale je jim jedno, že se nás dotýkají mužští agenti, což je pro ně zakázané. Bylo tam asi šest agentek a tři z nich mě napadly. Dvě z nich mi držely ruce za zády a jedna se mě pokusila hodit do bílé dodávky. Dva mužští agenti mě pak násilím chytili za ruce a strčili mě do ní. V dodávce nás slovně uráželi a pět nebo šest z nás – zatčených kvůli hidžábu – odvezli do detenčního centra v teheránské čtvrti Gíša,“ vypráví další ze zadržených žen.

Deník The Guardian hovořil s rodinami pěti žen, které byly zatčeny v druhé polovině dubna. Jedna vypověděla, že ji obklíčilo asi osm agentů, kteří na ni začali křičet a vulgárně jí nadávat. „A přitom mě kopali do nohou, břicha a všude možně. Bylo jim jedno, kam udeří,“ popsala mladá žena z Teheránu.

Vláda se pokusila použít ekonomický nátlak. Pomocí dopravních kamer pokutovala ženy bez šátku a obviněným z porušení zákona odepřela možnost pracovat nebo studovat. Zavírala podniky, které zaměstnávaly ženy, které odmítaly předpisy o oblékání.

„My íránské ženy jsme se dostaly do bodu, kdy je to pro nás buď smrt, nebo svoboda,“ je přesvědčená čtyřicetiletá žena z Teheránu, která hovořila s WP pod podmínkou anonymity. „Pokud budeme nosit hidžáb, je to, jako by nám na rukách ulpěla krev těch, kteří byli (při protestech) zabiti,“ míní.

Ačkoli pozdější případy policejního násilí, ke kterým došlo loni, vyvolaly na internetu pobouření, tak už nevedly k veřejným demonstracím. Zahájení operace Noor by však mohlo být bodem zlomu, míní WP.

Dvacetiletá studentka Fatemeh řekla, že ji během dubna chytila policie, ale podařilo se jí utéct, než ji vtáhli do nedaleké dodávky, což ji jen utvrdilo v jejím odhodlání. „Když vidíte ostatní lidi bojovat jako vy, jste na své cestě odvážnější a odhodlanější,“ zdůraznila. „Ve skutečnosti jsem nezaregistovala tolik strachu... Lidé spíš mají větší vztek,“ nechala se slyšet.