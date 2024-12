Na vraždu šéfa americké pojišťovny mohl pachatel použít „ghost gun“

před 20 m minutami | Zdroj: The Washington Post , The Wall Street Journal , CNN , BBC , ČTK , ČT24 , Medium

„Nemám žádné pochopení, a neměl by ho mít nikdo, k tomu, že jeden člověk použije nelegální zbraň, aby někoho zavraždil, protože si myslí, že jeho názor je nejdůležitější,“ řekl na pondělní tiskové konferenci guvernér Pensylvánie Josh Shapiro.

„(Zatčený) měl v držení ghost gun, která byla schopna vystřelit náboj ráže devět milimetrů,“ prohlásil na pondělní tiskové konferenci šéf detektivů newyorské policie Joe Kenny. „(Zbraň) mohla být vyrobena na 3D tiskárně,“ dodal podle serveru The Washington Post (WP).

Před rokem 2022 nepodléhaly v USA zbraně ghost gun stejným předpisům jako ostatní komerčně dostupné střelné zbraně, což přispělo k prudkému nárůstu jejich popularity. Ghost guns neměly sériová čísla, kupující nemuseli při jejich pořizování procházet bezpečnostní prověrkou a prodejci nemuseli vést záznamy o jejich prodeji. V důsledku toho byly do značné míry nevystopovatelné – a lidé, kteří měli zakázáno vlastnit zbraně, například zločinci, si je mohli snadno pořídit.

Podle Wilsona je rám variantou pistole Glock, jehož tisk by při použití správných materiálů trval několik hodin. Hlaveň a posuvný mechanismus jsou podle něj součástky, které lze v Americe legálně zakoupit na internetu nebo na výstavě zbraní, napsal server The Wall Street Journal (WSJ).

Zakladatel společnosti Stoddard's Range and Guns v Atlantě Ken Baye uvedl, že pachatel na videu působil, že určitý výcvik absolvoval. Jeho postoj při střelbě a rychlost, s jakou odstranil závadu, ukazovaly, že „strávil nějaký čas na střelnici“ nebo intenzivně trénoval on-line. Baye ale také řekl, že typický majitel zbraně by se o ghost gun nezajímal, protože je náchylná k závadám.

„Vrací se vidle a gilotiny?“ zeptala se historička Frances Chiu v článku na serveru Medium s názvem „Party Like It's 1789?“ (Pařba jako v roce 1789?), ve kterém upozornila na paralely mezi Francouzskou revolucí a reakcí na Thompsonovu smrt, včetně pocitu odplaty a ospravedlňování násilí.

Na sociálních sítích se objevila řada příspěvků, které přály vrahovi, aby se vyhnul dopadení, a obhajovaly jeho činy. V některých případech dokonce projevy podpory přešly do výzev, aby bylo zmařeno policejní pátrání.

V jedné z nyní již smazaných recenzí na Googlu, kterou zaznamenala agentura Reuters, se psalo, že „na tomto místě jsou v kuchyni krysy, ze kterých vám bude špatně, a vaše pojištění to nepokryje“. Mluvčí společnosti Google uvedl, že „recenze porušují naše zásady a jsou odstraněny“.

„Jsem přesvědčen, že se najde velké množství lidí, kteří se na vyšetřování budou chtít podílet, bez ohledu na to, jaké mohou být v některých kruzích zjevné sympatie k podezřelému,“ napsal profesor na Florida State University College of Law Wayne Logan, který se zabýval úlohou veřejnosti při vyšetřování.

Podle deníku The New York Times (NYT) v textu, který u obviněného našla policie, kritizoval americké zdravotní pojišťovny.

Na nábojnicích, které policie našla na místě vraždy, se nacházela slova „deny“ (odepřít), „defend“ (bránit) a „depose“ (vypovědět), která by podle vyšetřovatelů mohla odkazovat na taktiku, kterou podle jejich kritiků pojišťovny používají, aby se vyhnuly proplacení zdravotních nákladů.

Současná situace obviněného

Obviněný muž je v současnosti ve vazbě v Pensylvánii a bojuje proti svému vydání do New Yorku. Může trvat týdny, než ho úřady budou moci předat do tohoto státu k trestnímu stíhání, uvedla právní analytička stanice CNN Karen Agnifilová.

Podle ní může existovat několik důvodů, proč obviněný bojuje proti svému vydání. Dává mu to více času na přípravu své obhajoby, podání žádosti, aby prokurátoři předložili více důkazů při jeho příštím soudním slyšení, nebo se pokusit získat kauci v Pensylvánii. Poslední z těchto bodů je však nepravděpodobný, upozornila Agnifilová, která dříve pracovala na úřadu okresního prokurátora na Manhattanu.

Většina obžalovaných, kteří čelí stíhání za závažnější obvinění v jiném státě, se nebrání vydání, ale v případech vražd, jako je tento, „není šance, že by byl propuštěn, takže bojuje proti vydání,“ vysvětlila Agnifilová.