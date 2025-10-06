Člun s deseti čínskými občany se v noci na pondělí převrhl na Dunaji na hranici mezi Srbskem a Chorvatskem. Nejméně jeden člověk přišel o život a záchranáři pátrají po třech pohřešovaných, napsala srbská státní televize RTS. Lidé ve člunu se podle ní patrně pokoušeli o nelegální překročení hranice.
Na Dunaji se na pomezí Srbska a Chorvatska převrhl člun s Číňany
Podle televize bylo v člunu deset Číňanů a jeden srbský občan, o němž se předpokládá, že plavidlo řídil. Nehoda se stala u města Bačka Palanka, zhruba devadesát kilometrů severozápadně od Bělehradu.
RTS uvádí, že chorvatské policii se podařilo zachránit šest lidí, zatímco jeden člověk byl zachráněn na srbské straně. Na záchranné a pátrací operaci se podílí chorvatská i srbská policie a záchranáři.
Srbská i chorvatská média uvedla, že skupina Číňanů se s pomocí Srba pokoušela ilegálně překročit hranici do Chorvatska.
Srbsko leží na takzvané balkánské pozemní migrační trase do západní Evropy. Migranti, kteří se chtějí dostat do bohatých unijních zemí, se pokoušejí překračovat hranice Srbska do Chorvatska, Maďarska či Rumunska, což jsou členské země EU.