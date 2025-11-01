Možný úder USA ve Venezuele rozebrala Zóna ČT24


před 32 mminutami|Zdroj: ČT24
29 minut
Zóna ČT24 o napětí u břehů Venezuely
Zdroj: ČT24

K pobřeží Venezuely míří nejmodernější americká letadlová loď USS Gerald R. Ford doprovázená křižníky a torpédoborci. V oblasti už dva měsíce operuje téměř desítka válečných lodí, které podle USA potopily patnáct plavidel údajných pašeráků drog a zabily celkem 61 lidí. Američtí zákonodárci i právní experti upozorňují, že Trumpova administrativa by k tomu měla mít souhlas Kongresu, což nemá. Washington obviňuje režim Nicoláse Madura z napojení na narkokartely. Přítomnost úderného svazu i přelety bombardérů zvyšují napětí, zatímco média spekulují o možné americké intervenci, tu však Donald Trump popírá.

Pořad Zóna ČT24 se dále věnoval příběhu českého vojáka působícího v Afghánistánu, který byl vyznamenán medailí za hrdinství, fenoménu lovců hurikánů, nebo výročí nejtragičtější letecké nehody na českém území. Upozornil také na rostoucí riziko zneužití umělé inteligence. Pořad se zabýval rovněž ukrajinskou iniciativou, v jejímž rámci hasiči školí děti, aby dokázaly rozpoznat nevybuchlé miny.

Výběr redakce

Další Thálii má Dočkalová a Absolonová, dvakrát uspěla baletní Manon

Další Thálii má Dočkalová a Absolonová, dvakrát uspěla baletní Manon

20:11Aktualizovánopřed 9 mminutami
Možný úder USA ve Venezuele rozebrala Zóna ČT24

Možný úder USA ve Venezuele rozebrala Zóna ČT24

před 32 mminutami
Při lavinovém neštěstí na severu Itálie zahynulo pět německých horolezců

Při lavinovém neštěstí na severu Itálie zahynulo pět německých horolezců

21:23Aktualizovánopřed 38 mminutami
Exhumace politických vězňů na Ďáblickém hřbitově se komplikuje

Exhumace politických vězňů na Ďáblickém hřbitově se komplikuje

před 1 hhodinou
Roste zájem českých podnikatelů o německé firmy

Roste zájem českých podnikatelů o německé firmy

před 1 hhodinou
Rodiče mohou sledovat své dítě v inkubátoru pomocí kamer

Rodiče mohou sledovat své dítě v inkubátoru pomocí kamer

před 1 hhodinou
Summit APEC ukázal na napjaté vztahy v Asii

Summit APEC ukázal na napjaté vztahy v Asii

před 2 hhodinami
Vznikající koalice chce návrh rozpočtu schválit do 17. prosince

Vznikající koalice chce návrh rozpočtu schválit do 17. prosince

před 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Svět

Možný úder USA ve Venezuele rozebrala Zóna ČT24

K pobřeží Venezuely míří nejmodernější americká letadlová loď USS Gerald R. Ford doprovázená křižníky a torpédoborci. V oblasti už dva měsíce operuje téměř desítka válečných lodí, které podle USA potopily patnáct plavidel údajných pašeráků drog a zabily celkem 61 lidí. Američtí zákonodárci i právní experti upozorňují, že Trumpova administrativa by k tomu měla mít souhlas Kongresu, což nemá. Washington obviňuje režim Nicoláse Madura z napojení na narkokartely. Přítomnost úderného svazu i přelety bombardérů zvyšují napětí, zatímco média spekulují o možné americké intervenci, tu však Donald Trump popírá.
před 32 mminutami

Při lavinovém neštěstí na severu Itálie zahynulo pět německých horolezců

Při lavinovém neštěstí v oblasti Jižního Tyrolska (Tridentsko – Horní Adiže) na severu Itálie zahynulo pět německých horolezců. Agentuře DPA to večer sdělil mluvčí horské služby ve vesnici Sulden (italsky Solda), nad níž se neštěstí stalo. Další dva alpinisté při odpolední lavině utrpěli zranění.
21:23Aktualizovánopřed 38 mminutami

Summit APEC ukázal na napjaté vztahy v Asii

Jednotu států v regionu prověřil summit Asijsko-pacifického hospodářského společenství, takzvaného APECu. Schůzku hlav jednadvaceti zemí, která se konala v Jižní Koreji, však zastínila dlouho očekávaná schůzka prezidentů Číny a Spojených států, která přinesla příměří v obchodní válce. Samotného APECu už se Donald Trump nezúčastnil, což podle odborníků může oslabit jeho důvěryhodnost v regionu.
před 2 hhodinami

Hlasitý kritik Ruska Sikorski vydává knihu. Věří, že nenapsal poslední kapitolu

Ze zákopů do Evropy je název nové knihy polského ministra zahraničí a jednoho z nejhlasitějších kritiků Ruska a jeho imperiálních ambicí Radoslawa Sikorského. Popisuje v ní přes tři dekády svých zkušeností. Od role válečného reportéra, přes europoslance až po šéfa polské diplomacie. I tato nová publikace ukazuje, že aktuálně Sikorski patří k těm nejviditelnějším polským politikům.
před 2 hhodinami

Sesuvy půdy v Keni si vyžádaly 21 životů, další se pohřešují

Sesuvy půdy způsobené přívalovými dešti si na západě Keni vyžádaly 21 lidských životů, dalších 31 lidí úřady od pátku pohřešují. S odvoláním na ministerstvo vnitra o tom informovala agentura AFP. V sobotu už byly pátrací akce ukončeny, znovu začnou zase v neděli.
19:14Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Německé ekonomice se nadále nedaří. Drtí ji americká cla i chybějící čínské čipy

Největší evropská ekonomika už třetí čtvrtletí přešlapuje na místě. Německá vláda odhaduje, že za celý rok vyroste HDP o pouhé dvě desetiny procenta. Země s 84 miliony obyvatel se ocitla mezi mlýnskými kameny soupeření dvou světových gigantů – USA a Číny. První ji drtí navýšenými cly, druhá nedostatkem čipů. Projevuje se to především na exportu, který tradičně táhne automobilový průmysl.
před 6 hhodinami

Kyjev provedl výsadek v Pokrovsku, Rusko tvrdí, že jeden vrtulník sestřelilo

Rusko tvrdí, že zmařilo pokus ukrajinských zvláštních jednotek dostat do Pokrovsku vrtulníkem své vojáky a že všech jedenáct lidí na palubě zemřelo. S odkazem na ruské ministerstvo obrany to napsala agentura Reuters, informaci však nelze nezávisle ověřit. Ukrajinské zdroje dříve informovaly, že na místě provádějí výsadkovou operaci. O Pokrovsk se svádí klíčové boje. Moskva tvrdí, že se Ukrajinci začínají vzdávat, ti to však odmítají, uznávají však, že jsou přečísleni a situace je složitá.
13:26Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Tanzanská prezidentka získala 98 procent hlasů, opozice protestovala

Dosavadní prezidentka Samie Suluhu Hassanová jasně ovládla volby v Tanzanii, proti jejichž průběhu vypukly tento týden masové demonstrace, na nichž při zásazích bezpečnostních složek umírali lidé. Hassanová získala 97,66 procenta hlasů, uvedla podle médií volební komise. Oponenti protestovali proti zákazu kandidatury dvou politiků hlavních opozičních stran, který výrazně zvýhodnil Hassanovou.
06:09Aktualizovánopřed 8 hhodinami
Načítání...