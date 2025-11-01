Možný úder USA ve Venezuele rozebrala Zóna ČT24

K pobřeží Venezuely míří nejmodernější americká letadlová loď USS Gerald R. Ford doprovázená křižníky a torpédoborci. V oblasti už dva měsíce operuje téměř desítka válečných lodí, které podle USA potopily patnáct plavidel údajných pašeráků drog a zabily celkem 61 lidí. Američtí zákonodárci i právní experti upozorňují, že Trumpova administrativa by k tomu měla mít souhlas Kongresu, což nemá. Washington obviňuje režim Nicoláse Madura z napojení na narkokartely. Přítomnost úderného svazu i přelety bombardérů zvyšují napětí, zatímco média spekulují o možné americké intervenci, tu však Donald Trump popírá.
Pořad Zóna ČT24 se dále věnoval příběhu českého vojáka působícího v Afghánistánu, který byl vyznamenán medailí za hrdinství, fenoménu lovců hurikánů, nebo výročí nejtragičtější letecké nehody na českém území. Upozornil také na rostoucí riziko zneužití umělé inteligence. Pořad se zabýval rovněž ukrajinskou iniciativou, v jejímž rámci hasiči školí děti, aby dokázaly rozpoznat nevybuchlé miny.