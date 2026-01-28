„Koupili jsme vás.“ Bangladéšané měli v Rusku pracovat, skončili na frontě


před 19 mminutami|Zdroj: ČTK

Náborář přesvědčil Maksudura Rahmána, aby opustil rodný Lakšmípur v Bangladéši a odcestoval tisíce kilometrů daleko do Ruska, kde měl pracovat jako údržbář, popisuje agentura AP. Během několika týdnů se ale ocitl na frontě ruské války na Ukrajině, dodává. Jde o jeden z případů, které odhalili novináři AP, kdy byli bangladéšští dělníci vylákáni do Ruska pod falešným příslibem civilní práce a skončili v chaosu bojů.

V roce 2024 se Rahmán vrátil do Lakšmípuru z Malajsie, kde mu vypršela pracovní smlouva, a hledal nové zaměstnání. Našel inzerát personální agentury, která nabízela práci uklízeče ve vojenském táboře v Rusku. Slibovala plat tisíc až patnáct set dolarů (asi 20 až 30 tisíc korun) měsíčně a možnost trvalého pobytu.

Rahmán si vzal půjčku, aby mohl zaplatit zprostředkovateli poplatek ve výši 1,2 milionu bangladéšských taka, což je asi 9800 dolarů (skoro 200 tisíc korun). Do Moskvy dorazil v prosinci 2024. Řekl, že po příjezdu ho společně se skupinou dalších krajanů vyzvali, aby podepsal ruské dokumenty. Z těch se vyklubaly vojenské smlouvy. Následně je odvezli do armádního tábora, kde je cvičili v technikách boje s drony, postupech lékařské evakuace a základních bojových dovednostech s použitím těžkých zbraní.

Všichni tři Bangladéšané podali AP děsivé svědectví o tom, jak byli proti své vůli nuceni k úkolům na frontě, včetně postupu před ruskými silami, přepravy zásob, evakuace zraněných vojáků a vyzvedávání mrtvých. Rodiny dalších tří pohřešovaných bangladéšských mužů sdělily, že jim jejich blízcí popisovali podobné zážitky.

Děravý bunkr a rakety nad hlavou

Rahmán zavzpomínal, jak na frontě dostali rozkaz kopat jámy uvnitř bunkru. „Rusové vzali skupinu asi pěti Bangladéšanů. Poslali nás dopředu a sami zůstali vzadu,“ podotkl. Muži zůstali v děravém bunkru v dešti, zatímco o několik kilometrů dál padaly bomby. Nad hlavami jim létaly rakety. Jeden člověk roznášel jídlo. „Vzápětí byl zastřelen z dronu a spadl přímo na zem. Prostě na jeho místo poslali jiného,“ přiblížil Rahmán.

Protestoval a stěžoval si, že to není práce, na které se dohodl. Ruský velitel mu prostřednictvím překladače v telefonu dal strohou odpověď: „Váš agent vás sem poslal. My jsme vás koupili.“ Rahmán tvrdí, že pracovníkům z jeho skupiny hrozilo desetileté vězení a byli biti. „Říkali: ‚Proč nepracujete? Proč brečíte?‘ a kopali do nás,“ přiblížil Rahmán, který po sedmi měsících uprchl a vrátil se domů.

Výpovědi oklamaných bangladéšských dělníků potvrzují dokumenty – včetně cestovních dokladů, ruských vojenských smluv, lékařských a policejních zpráv a fotografií – stejně jako udělená víza či zranění, která utrpěli během bojů, a další důkazy o jejich účasti ve válce.

Kolik Bangladéšanů bylo podvodně vylákáno do bojů, není jasné. Zmínění svědci přiblížili, že v ruských silách na Ukrajině viděli stovky svých krajanů. Oficiální činitelé a aktivisté uvádějí, že se Moskva stejným způsobem zaměřila i na muže z dalších zemí Asie a Afriky, včetně Indie nebo Nepálu.

Afričanky jako „Putinovi pěšáci“ montují smrtící drony
Mladá Súdánka, ilustrační foto

Téměř všechny rodiny, které žijí v okrese Lakšmípur v jihovýchodní části Bangladéše, mají alespoň jednoho člena, který pracuje v zahraničí. To je v této oblasti, kde panuje chudoba a nedostatek pracovních míst, životní nezbytností.

Slib působení daleko od fronty

Někteří Bangladéšané byli nalákáni do armády slibem, že budou na pozici daleko od frontové linie. Mohan Miadží původně přijel do Ruska, aby pracoval jako elektrikář v továrně na zpracování plynu na Dálném východě. Tam mu ale nevyhovovaly drsné pracovní podmínky a neustálá zima.

Lákají je na technické studium, mladí ze zahraničí ale montují v Rusku i drony
Zničený ruský bojový dron vystavený v Kyjevě, 8. 8. 2025

Při hledání zaměstnání na internetu Miadžího kontaktoval náborář ruské armády. Když vyjádřil neochotu zabíjet, verbíř mu odvětil, že díky profesi elektrikáře je ideálním kandidátem pro jednotku elektronického boje nebo dronů, která se nebude nacházet v blízkosti bojů.

S vyřízenými vojenskými doklady byl Miadží loni v lednu odvezen do vojenského tábora v dobytém ukrajinském městě Avdijivka. Veliteli tábora ukázal dokumenty popisující jeho pracovní zkušenosti a vysvětlil, že mu náborář dal pokyn, aby požádal o „elektroinstalační práce“.

„Velitel mi řekl: ‚Nechali tě podepsat smlouvu o vstupu do praporu. Tady nemůžeš dělat žádnou jinou práci. Podvedli tě,‘“ zavzpomínal po návratu do své vesnice Bangladéšan. Miadží dodal, že musel u praporu nosit zásoby na frontu a sbírat mrtvá těla.

Bití lopatami

Pro AP vypověděl, že ho vojáci bili lopatami, spoutali ho a mučili v těsné sklepní cele, kam ho zavřeli pokaždé, když odmítl vykonat rozkaz nebo udělal malou chybu. Svou roli přitom hrála i jazyková bariéra. „Když nám řekli, abychom šli doprava, a my jsme šli doleva, hrozně nás zbili,“ tvrdí Miadží.

Řada rodin v Lakšmípuru pečlivě uchovává dokumenty svých blízkých, kteří jsou nyní pohřešovaní, protože věří, že jednoho dne, až budou předloženy správné osobě, jim tyto listiny možná otevřou cestu k jejich návratu.

Mezi dokumenty jsou fotografie ruských obchodních víz, vojenských smluv a armádních identifikačních známek. Tyto dokumenty poslali domů pohřešovaní muži, kteří naléhali na své příbuzné, aby podali stížnost náborovým agentům. V posledních zprávách tito manželé, synové a otcové příbuzným psali, že byli násilím odvezeni na frontu na Ukrajině. Poté veškerá komunikace ustala.

Rodiny podaly stížnost na policii v Dháce a třikrát cestovaly do hlavního města, aby vyvinuly tlak na vládu, aby věc vyšetřila.

Po ruských útocích zůstalo na Ukrajině přes 1,2 milionu lidí bez elektřiny
Kyjev po ruském útoku (24. ledna 2026)

Salma Akdarová nemá od svého manžela zprávy od loňského 26. března. Při jejich posledním rozhovoru jí 40letý Adžgar Husajn řekl, že ho prodali ruské armádě. Pár má dva syny ve věku sedm a jedenáct let.

Husajn odjel v polovině prosince 2024, protože věřil, že bude pracovat v Rusku v prádelně. Dva týdny byl v pravidelném kontaktu. Poté své ženě řekl, že ho odvezli do vojenského tábora, kde je cvičili v zacházení se zbraněmi a nošení břemen vážících až osmdesát kilogramů.

Poté dva měsíce s rodinou nenavázal žádné spojení. Následně se jen krátce ozval, aby vysvětlil, že jsou nuceni bojovat ve válce. Ruští velitelé mu prý řekli, že „pokud nepůjde, zadrží ho, přestanou mu dávat jídlo a zastřelí ho“, sdělila AP jeho manželka. Pak už Salma Akdarová dostala od manžela jen poslední hlasovou zprávu: „Prosím, modli se za mě.“

Výběr redakce

Nejvyšší soud v kauze Vidkun zmírnil tresty Kyselému a Kadlecovi

Nejvyšší soud v kauze Vidkun zmírnil tresty Kyselému a Kadlecovi

Právě teď
Začátek výplaty superdávky se nejspíš odloží

Začátek výplaty superdávky se nejspíš odloží

11:29Aktualizovánopřed 9 mminutami
Post šéfa KDU-ČSL už Výborný obhajovat nebude. Kandidovat chce Grolich

Post šéfa KDU-ČSL už Výborný obhajovat nebude. Kandidovat chce Grolich

09:48Aktualizovánopřed 19 mminutami
Poslanci projednávají přerozdělení miliard z VZP mezi menší pojišťovny

ŽivěPoslanci projednávají přerozdělení miliard z VZP mezi menší pojišťovny

12:16Aktualizovánopřed 27 mminutami
Vláda nechce zákopovou válku s Hradem, řekl Babiš o konfliktu Pavla s Macinkou

Vláda nechce zákopovou válku s Hradem, řekl Babiš o konfliktu Pavla s Macinkou

04:29Aktualizovánopřed 53 mminutami
Soud vyměřil uprchlému Kováčovi za drogové delikty trest 23 let vězení

Soud vyměřil uprchlému Kováčovi za drogové delikty trest 23 let vězení

před 53 mminutami
V části Česka může ve čtvrtek napadnout až deset centimetrů mokrého sněhu

V části Česka může ve čtvrtek napadnout až deset centimetrů mokrého sněhu

před 1 hhodinou
Macinka zavedl mírnější pravidla pro cestování ruských diplomatů

Macinka zavedl mírnější pravidla pro cestování ruských diplomatů

před 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Svět

Starosta Budapešti čelí obvinění kvůli loňskému pochodu Pride

Maďarská prokuratura vznesla obvinění proti starostovi Budapešti Gergelymu Karácsonymu kvůli jeho roli při organizování pochodu hrdosti. Státní zástupce požaduje uložení pokuty bez soudního řízení. Desítky tisíc demonstrantů pochodovaly loni 28. června metropolí navzdory zákazu policie a proměnili pochod hrdosti v masovou protivládní demonstraci.
11:46Aktualizovánopřed 15 mminutami

„Koupili jsme vás.“ Bangladéšané měli v Rusku pracovat, skončili na frontě

Náborář přesvědčil Maksudura Rahmána, aby opustil rodný Lakšmípur v Bangladéši a odcestoval tisíce kilometrů daleko do Ruska, kde měl pracovat jako údržbář, popisuje agentura AP. Během několika týdnů se ale ocitl na frontě ruské války na Ukrajině, dodává. Jde o jeden z případů, které odhalili novináři AP, kdy byli bangladéšští dělníci vylákáni do Ruska pod falešným příslibem civilní práce a skončili v chaosu bojů.
před 19 mminutami

Stál za úspěšnou digitalizací, teď Fedorov slibuje revoluci v ukrajinské armádě

Nový ukrajinský ministr obrany Mychajlo Fedorov má ambiciózní cíl: slibuje revoluční změny, které zreformují armádu a povedou mimo jiné k vymýcení korupce v resortu. Hodlá se zaměřit i na rozvoj technologií a digitalizaci, tedy na oblasti, k nimž má blízko z doby svého úspěšného působení v čele ministerstva pro digitální transformaci. Právě tento úřad se pod jeho vedením zapojil i do řady inovativních projektů pro armádu.
před 2 hhodinami

Rusové při útoku na vlak v Charkovské oblasti zabili pět lidí, uvádí úřady

Ruský dronový útok zasáhl osobní vlak v ukrajinské Charkovské oblasti a zabil pět lidí, uvedla na platformě telegram v úterý večer regionální prokuratura. Už dříve informovala o dvou zraněných. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který předtím na síti X informoval o čtyřech zabitých, úder na civilní vlak označil za teroristický čin. Záchranáři podle něj na místě stále pátrají po několika dalších lidech. Moskva se zatím k těmto informacím nevyjádřila.
včeraAktualizovánopřed 4 hhodinami

Při zabití muže v Minneapolisu stříleli dva federální agenti, píše AP

V sobotní potyčce, při níž byl na ulici v americkém Minneapolisu zabit 37letý zdravotník Alex Pretti, vypálili smrtící výstřely ze svých zbraní dva federální agenti, informovala v noci na středu agentura AP s odvoláním na zprávu, kterou v úterý zaslal Kongresu představitel Úřadu celní a hraniční ochrany (CBP), jehož se incident týká.
02:21Aktualizovánopřed 4 hhodinami

Nizozemské strany se dohodly na menšinové středopravé vládě, píší média

Nizozemské politické strany se v úterý dohodly na vytvoření menšinové středopravé vlády, informují tamní média. Nový kabinet budou na základě úmluvy tvořit liberálové z vítězné strany D66, křesťanští demokraté (CDA) a konzervativně liberální Lidová strana pro svobodu a demokracii (VVD). Koalice má mít ve 150členné dolní komoře 66 křesel. Konečnou podobu dohody by mohli zástupci stran představit v pátek a jmenování vlády je reálné do poloviny února, uvedl zpravodajský web AD.nl.
před 11 hhodinami

Muž zastřelený federálními agenty se je nepokusil zabít, míní Trump

Americký prezident Donald Trump nevěří, že muž zastřelený federálními agenty na ulici v Minneapolisu se je pokusil zavraždit, řekl podle stanice CNN. Prezidentův výrok je v zásadním rozporu s tvrzeními členů jeho administrativy, včetně Trumpova blízkého poradce Stephena Millera, který o zabitém Alexovi Prettim na sociální síti X napsal, že se pokusil agenty zavraždit. Millerův příspěvek následně sdílel viceprezident JD Vance. Trump v úterý rovněž řekl, že plánuje v Minnesotě „trochu snížit napětí“.
včeraAktualizovánopřed 12 hhodinami

Sybiha: Jednání s Ruskem pokročila, Zelenskyj je připraven setkat se s Putinem

V jednáních s Ruskem v Abú Dhabí nastal pokrok, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj je připraven setkat se se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem ohledně dosud sporných územních otázek i okupované Záporožské jaderné elektrárny. V úterý zveřejněném rozhovoru s deníkem Jevropejska pravda to uvedl šéf ukrajinské diplomacie Andrij Sybiha. Chystaný mírový plán podle něj podepíše Ukrajina se Spojenými státy a samostatně Spojené státy s Ruskem.
před 13 hhodinami
Načítání...