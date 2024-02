Komunisté z Československa do Londýna prodali staleté tóry, dnes slouží v náboženských komunitách po celém světě

V Londýně se v neděli konala mimořádná oslava. V tamní Westminsterské synagoze si připomněli přesně šedesát let od chvíle, kdy do britské metropole dorazila více než tisícovka vzácných textů hebrejské bible, kterým se říká tóry. Dané svazky pocházely z tehdejšího Československa a dnes se používají nejen v Británii, ale po celém světě.

Ráno 7. února 1964 před Westminsterskou synagogu dorazily dva vozy s nákladem ze vzdáleného Československa se stovkami beden, ve kterých byl poklad nevyčíslitelné hodnoty, připomněl zahraniční zpravodaj ČT Lukáš Dolanský. Byly v nich tóry z celého Česka. Přesně 1564 vzácných exemplářů toho nejvýznamnějšího židovského obřadního předmětu – hebrejské bible. Některé sto, dvě stě, ale i tři sta let staré.

„To, co tady vidíme, je část svitků, které byly přivezeny roku 1964 z Prahy do Londýna. Jsou to zachráněné svity, které přežily holocaust,“ ukázala na staré texty česká rabínka Kamila Kopřivová, která slouží ve Westminsterské synagoze.

„Komunistický stát potřeboval valuty, potřeboval zahraniční měnu a snažil se podívat, co by kde mohl rozprodat,“ přiblížila Kopřivová. To všechno za 30 tisíc tehdejších liber. Nedávno pracovníci synagogy zjistili, že jeden ze svitků je pravděpodobně dokonce z 13. století, tedy možná jeden z nejstarších na světě vůbec.

„Tohle číslo pochází ještě z války. Z doby, kdy se svitky svážely do Prahy a tam jim pak dávali katalogová čísla,“ přiblížil předseda Nadace svitků Jeffrey Ohrenstein při pohledu na označení jednoho ze svitků. Nyní oslavují šedesáté výročí předání tohoto velkého pokladu – a dorazili zástupci nejen z Česka, ale i z komunit z celého světa.