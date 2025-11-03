Katar pohrozil zastavením dodávek LNG do EU kvůli směrnici


Katar přestane dodávat zkapalněný zemní plyn (LNG) do Evropské unie, pokud sedmadvacítka nenajde způsob, jak zmírnit nebo zrušit směrnici o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (CSDDD), jejímž účelem je mimo jiné i zabraňovat nucené práci. Na konferenci o energetice v Abú Dhabí to podle agentury Reuters řekl katarský ministr energetiky Saad Kaabí.

Kaabí už na konci října se svým americkým protějškem Chrisem Wrightem zaslal v této věci společný dopis představitelům unijních států. Napsali v něm, že směrnice představuje významné riziko pro dostupnost a spolehlivost důležitých dodávek energie pro domácnosti a podniky v celé Evropě a existenční hrozbu pro budoucí růst, konkurenceschopnost a odolnost ekonomiky EU.

Právní výbor Evropského parlamentu v říjnu podpořil plány na zmírnění směrnice, podle Kataru však navržené změny neřeší klíčové problémy.

Unijní směrnice

CSDDD ukládá velkým podnikům působícím v EU povinnost kontrolovat, zda jejich dodavatelské řetězce nevyužívají nucenou práci nebo neškodí životnímu prostředí. Za nesplnění povinností jim hrozí pokuty. Členské státy mají směrnici převést do své legislativy do června 2026, největší společnosti se jí mají řídit již o rok později, menší podniky o dva roky později a nejmenší o tři roky později.

EU se zkapalněným plynem z Kataru a USA snaží částečně nahrazovat dodávky plynu z Ruska, na které uvalila sankce po zahájení plnohodnotné invaze na Ukrajinu v roce 2022. O dva roky později se LNG na celkovém dovozu zemního plynu do EU podílel 37 procenty. Z toho dodávky LNG z USA a Kataru do Unie byly téměř šedesát procent.

Katar je po Spojených státech druhým největším vývozcem LNG na světě. Většina katarského vývozu směřuje do Asie, v Evropě mu mezi importéry LNG patří třetí místo s podílem jedenáct procent.

