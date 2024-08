Jordánsko opatrně našlapuje. Údajně otevře Izraeli vzdušný prostor

před 32 m minutami | Zdroj: ČT24 , i24news , Le Monde , Al Jazeera , The Times of Israel , VOA News , ČTK

Přesto je přesvědčen, že mezi jednotlivými aktéry probíhá intenzivní komunikace, a připomněl, že například došlo k návštěvě jordánského ministra zahraničí v Teheránu. Důvodem schůzky mohla být snaha o deeskalaci situace.

Země v regionu zatím konají opatření související s rostoucími obavami z většího konfliktu. Některé letecké společnosti se již vyhýbají íránskému a libanonskému vzdušnému prostoru a ruší lety. Jordánsko minulý týden zároveň požádalo všechny společnosti přistávající na jeho letištích, aby měli 45 minut rezervního paliva.

Izraelský ministr obrany Jo'av Galant podle médií v neděli sdělil svému americkému kolegovi Lloydu Austinovi, že Izrael očekává úder z Íránu, který by mohl přijít tento týden. Izraelští představitelé se domnívají, že útok by mohl být větší než ten z dubna. Vedle Teheránu by se do něj mohlo zapojit i jím podporované hnutí Hizballáh se základnou v Libanonu.