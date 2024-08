NYT: Šéfa Hamásu Haníju zabila bomba pronesená do jeho pokoje

Výbuch, který ve středu časně ráno zabil vůdce Hamásu Ismáíla Haníju a člena jeho ochranky, nezpůsobil vzdušný úder, nýbrž důmyslná, dálkově ovládaná bomba pronesená zhruba před dvěma měsíci do jeho pokoje v teheránském penzionu, kde často pobýval. Napsal to deník The New York Times (NYT) s odvoláním na osm zdrojů. Dřívější zprávy, včetně informací tiskové agentury Tasnim spojené s íránskými revolučními gardami, přitom tvrdily, že šéfa politického křídla palestinské teroristické skupiny zabila řízená střela.