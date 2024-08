V Teheránu začal pohřeb šéfa Hamásu Haníji

„Spekuluje se o tom, že i do revolučních gard se pravděpodobně dostali izraelští agenti – a i kdyby ne, tak sami Íránci se rozčilují, jak je možné, že někdo – samozřejmě to byl Izrael, o tom už málokdo pochybuje – pronikl takto daleko a dokázal přesně zjistit přesný program Haníji a zabít ho,“ uvedl také publicista Pavel Novotný.

Dodal, že odvetná reakce Íránu, například otevřená válka je něco, čeho se všichni obávají. „Takovou válku – totální válku si málokdo umí představit, protože všechno by se odehrávalo ve vzduchu a velmi pravděpodobně by do toho musely vstoupit Spojené státy na straně Izraele, což by znamenalo nebývalou eskalaci a bylo by to velmi nebezpečné,“ podotkl Novotný s tím, že všichni doufají, že se opět odehrají „klasické výměny“, kdy Írán provede několik útoků na Izrael a Izrael svojí reakci přitlumí. „Velká válka na Blízkém východě by totiž znamenala problém pro celý svět, nejen pro daný region.“