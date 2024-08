Íránské revoluční gardy cvičí bojovou připravenost

Cvičení revolučních gard se koná v provincii Kermánšáh u hranic s Irákem. Začalo v pátek a potrvá do úterý, přičemž cílem je podle armády „posílit bojovou připravenost a bdělost“, uvedla IRNA. Žádné další podrobnosti zatím agentura Reuters nepřinesla.

NYT: Šéfa Hamásu Haníju zabila bomba pronesená do jeho pokoje

Výroky íránských činitelů jsou rozporuplné

O tom, zda se odveta vůči Izraeli nakonec uskuteční, zatím přicházejí z Íránu rozporuplné zprávy, řekla ČT ředitelka Herzlova centra izraelských studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy Irena Kalhousová.

Na příkladu uvedla, že jeden představitel řekne, že odveta bude – a že bude velká. Druhý naopak sdělí, že Írán neudělá nic, co by narušilo jednání mezi Izraelem a Hamásem a bude respektovat, pokud se dohodnou na příměří. „Čili je evidentní, že debata se vede i v samotném Íránu, zda odveta má vůbec být, či o její masivnosti.“

Teherán tedy podle Kalhousové k záležitosti zatím přistupuje velmi pragmaticky. A to i s odhledem na tlak ze strany USA, aby věci neeskaloval, protože by ho to „mohlo bolet“, jelikož je velmi závislý na ropě a zemním plynu.