„Je to noční můra.“ Do Valencie míří po záplavách stovky vojáků

Cesty ve Valencii blokují stovky nahromaděných aut. „Všechno je zničené, obchody, supermarkety, školy, auta, všechno je zničené,“ poznamenala obyvatelka Valencie Patricia Villarovámová. „Něco takového jsem nikdy neviděl, nikdy. Řeka se vylila, to ano, ale takhle? To jsem nikdy neviděl,“ zdůraznil další z místních obyvatel Juan Ángel Martínez.

Do záchranné mise se ve čtvrtek zapojilo více než dvanáct set pracovníků, kterým pomáhaly drony, protože části země nadále ohrožují deště, uvádí britská stanice BBC. Do postižených obcí zamířili i vojáci. „Právě teď je nejdůležitější zachránit co nejvíce životů,“ řekl premiér Pedro Sánchez, který se vypravil do zasažené oblasti.

Ve městě Paiporta, kde se řeka vylila z břehů a strhávala auta, bylo dosud zaznamenáno nejméně čtyřicet úmrtí. „Všichni známe někoho, kdo zemřel. Je to noční můra,“ řekl BBC lékárník Miguel Guerrilla stojící před svou lékárnou pokrytou hustým bahnem.