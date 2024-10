Záplavy Valencii zcela odřízly, platí státní smutek

Záplavy na jihovýchodě Španělska už mají 95 obětí. Po desítkách lidí se stále pátrá. Povodně jsou podle španělských médií nejhorší od začátku století a vláda vyhlásila tři dny státního smutku. Do nejhůře postiženého regionu Valencie míří premiér Pedro Sánchez. Pro některé oblasti dál platí varování před silnými dešti.

Nejméně šest lidí pak rozbouřená voda zabila v místním domě pro seniory. Podle starostky Maribel Albalatové jsou mezi čtyřiceti mrtvými „staří, mladí i celé rodiny“. Ve městě, kde žije na 25 tisíc lidí, je podle ní řada budov, které mají jen přízemní patro. „Je to katastrofa, které jsme si nevšimli, že přichází,“ komentoval situaci další obyvatel města.

Tak zřejmě zahynula i čtyřiatřicetiletá Lourdes María Garcíaová a její tříměsíční dítě. Žena se spolu se svým partnerem chtěla dostat v úterý z Paiporty do Valencie, jejich vůz ale smetla voda. Těla byla nalezena ve středu.

Španělsko zasáhly povodně (zdroj: EBU/Policie Nacional/Murcia's emergency service/Military Emergencies Unit of the Spanish army)

Voda také zastavila provoz na vysokorychlostní železnici z Valencie do Madridu, vlaky tam nebudou jezdit nejméně do neděle, uvedl podle televize RTVE ministr dopravy Óscar Puentes. Do Valencie nejezdí ani příměstské vlaky a přerušeno je i spojení mezi Valencií a Barcelonou.

Na řadě míst začíná fáze pracného odstraňování bahna a odklízení trosek. Problém je ale se zásobováním. „Přivezli jsme vodu. V supermarketech už nic není. Podařilo se nám ale nějaké nakoupit, a tak jsme je přivezli, abychom pomohli všude, kde je to potřeba,“ sdělil místní pár.

Bez elektřiny a pitné vody

Bez proudu zůstává podle Zlochové 113 tisíc domácností. „Lidé si nemohou připravit jídlo, vybily se jim mobily, začali tak pořádat sbírky na oblečení, jídlo. Problémy jsou s pitnou vodou. Život je takový omezený, lidé se soustředí na to, aby se dostali z nejhoršího,“ konstatovala spolupracovnice ČT.

Srážky už sice zeslábly, i ve čtvrtek ale platí oranžový, tedy druhý nejvyšší stupeň varování v několika provinciích, mimo jiné v Katalánsku, v Andalusii a v Extremaduře. „Ještě nemůžeme pokládat tuto devastující epizodu za skončenou. Celé Španělsko pláče s vámi. Naší absolutní prioritou je pomoci vám,“ prohlásil Sanchéz.

Pomoc nabízejí i některé evropské země včetně Německa či Portugalska. Evropská unie také aktivovala satelitní systém Copernicus a údaje z něj poskytla španělským záchranářům.