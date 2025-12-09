Japonsko hlásí po zemětřesení 30 zraněných. Možné jsou i další otřesy


před 37 mminutami|Zdroj: ČTK

Při zemětřesení o síle 7,5 stupně, které v pondělí zasáhlo severovýchod Japonska, utrpělo zranění nejméně 30 lidí. O aktuální bilanci informovala premiérka země Sanae Takaičiová, bezpečnostní složky dříve hovořily o 23 zraněných. Japonská meteorologická služba (JMA) varovala, že v příštích dnech mohou nastat podobné, nebo dokonce silnější otřesy, informovaly agentury Reuters a Kjódó.

„Dosud jsem obdržela zprávy o 30 zraněných osobách,“ sdělila Takaičiová. Zemětřesení způsobilo podle premiérky také jeden požár, úřady však neinformovaly o vážnějších škodách. Bezprostředně po zemětřesení byly bez proudu tisíce domácností, energetickým společnostem se ale již podařilo dodávky obnovit.

Japonsko zasáhlo silné zemětřesení, úřady hlásí zraněné
Následky zemětřesení v kanceláři agentury Kjódó na ostrově Hokkaidó

Zemětřesení s epicentrem asi 80 kilometrů od japonského pobřeží zasáhlo zemi v pondělí v 23:15 místního času (15:15 SEČ) a jeho ohnisko se nacházelo v hloubce okolo 54 kilometrů. JMA vydala varování před velkými vlnami cunami, které ale v úterý ráno místního času (v noci na úterý SEČ) odvolala. Nejvyšší vlna způsobená pondělními otřesy měřila přibližně 70 centimetrů.

Japonsko zasáhlo silné zemětřesení
Zdroj: Reuters/NNN/Japan

JMA vydala po pondělních otřesech varování před dalšími zemětřeseními pro ostrov Hokkaidó a severní polovinu ostrova Honšú až po prefekturu Čiba. „V příštích několika dnech by mohla přijít ještě silnější a rozsáhlejší zemětřesení,“ uvedli zástupci služby. Podobné varování vydala podle Kjódó pro tuto oblast JMA poprvé.

Japonsko se 125 miliony obyvatel ročně zažije asi 1500 otřesů, což představuje 18 procent všech zemětřesení na světě, uvedla agentura AFP. Země totiž leží v oblasti, která je součástí takzvaného ohnivého kruhu, což je pás kolem zlomových linií v Tichém oceánu s častým výskytem zemětřesení a sopečných erupcí.

Zemětřesení v Asii mohlo připravit o život až sto tisíc lidí, ukazuje model
Následky zemětřesení v Thajsku

