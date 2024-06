Jako Cameronovo referendum o brexitu, komentuje Rupnik Macronovy předčasné volby

ČT24

, hop

před 4 h hodinami | Zdroj: ČT24

Interview ČT24: Historik a politolog Jacques Rupnik (zdroj: ČT24)

Rozhodnutí francouzského prezidenta Emmanuela Macrona rozpustit parlament a vyhlásit předčasné volby je velmi riskantní, domnívá se politolog a historik Jacques Rupnik. Macronův krok přirovnal k referendu o brexitu, ke kterému sáhl tehdejší britský premiér David Cameron z čistě vnitrostranických a vnitropolitických důvodů.

„On nechce být jen pragmatickým politikem, tím, kdo jen dělá nějaké kalkuly,“ řekl Rupnik o Macronovi. „Říká, že když je výzva, musíme na ni odpovědět. Ale tohle byla velice riskantní odpověď,“ poznamenal s narážkou na vítězství francouzského nacionalistického Národního sdružení Marine Le Penové v evropských volbách. Rupnik připustil, že soužití s dosavadním parlamentem bylo pro Macrona komplikované, neboť centristická koalice v čele s jeho hnutím Obnova je v parlamentu menšinou, a proto musel prezident poslední dva roky pro každý svůj návrh složitě hledat ad hoc koalice. Zároveň ale upozornil, že podobně špatný výsledek jako Macron zaznamenali v evropských volbách i sociální demokraté německého kancléře Olafa Scholze, který však k vypsání předčasných voleb nesáhl. „Otřepal se a řekl – to byly evropské volby a teď musíme řešit jiné, domácí problémy. Přesně toto mohl udělat Macron a na podzim říct: Nelze prosadit tento důležitý zákon, rozpustím parlament. V tu chvíli už by vítězství lepenovců (Národního sdružení) pominulo a zároveň by bylo velice srozumitelné, proč to dělá. Teď oni (Národní sdružení) jsou na koni a nikdo nechápe, proč to musel dělat zrovna teď.“

„Macron i Cameron jednali jako elitáři odtržení od nálady společnosti“ Rupnik přirovnal Macronovo vyhlášení předčasných voleb ke kroku Davida Camerona, který jako britský premiér slíbil v lednu 2013 vypsat referendum o brexitu. Snažil se tak upevnit svou pozici v Konzervativní straně, reagoval na tlak euroskeptické Strany nezávislosti Spojeného království (UKIP) a také předpokládal, že mu tento slib pomůže ve volbách v roce 2015, které pak opravdu vyhrál. „Nic ho nenutilo vypsat referendum o brexitu,“ míní však Rupnik. „Myslel si, že to všechno zvládne, že ví, jak na to, že většina Angličanů pochopí, že je daleko lepší být v Evropské unii, když máte víc než polovinu obchodu s EU, že také rádi cestují po Evropě a že (pochopí, že) v dnešním světě je lepší být pohromadě. Myslel si, že je to rozumný argument a že to ustojí.“