Izraelští vojáci v Gaze zastřelili tři rukojmí, chybně je považovali za hrozbu

Izraelská armáda v severní čtvrti města Gaza omylem zastřelila tři rukojmí, které chybně identifikovala jako hrozbu. Podle zpravodajského serveru The Times of Israel (ToI) to v pátek uvedl armádní mluvčí Daniel Hagari. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v prohlášení kondoloval rodinám a uvedl, že nad smrtí tří rukojmí truchlí.