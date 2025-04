Izrael přiznal pochybení při útoku na konvoj záchranářů v Gaze

Vyšetřování zabití patnácti palestinských záchranářů při březnovém útoku v Pásmu Gazy zjistilo řadu profesních pochybení, neuposlechnutí rozkazů a neúplné nahlášení události. Oznámila to izraelská armáda. Vojáci podle ní nestříleli bez rozmyslu, zástupce velitele bude nicméně odvolán.

Vyšetřování podle armády nezjistilo žádné důkazy, které by podporovaly teorii, že patnáct záchranářů a zdravotníků, které 23. března při útoku na kolonu jejich vozidel zabili izraelští vojáci poblíž Rafahu, bylo „popraveno“. Armáda v prohlášení také uvedla, že šest z obětí byli „teroristé Hamásu“ a že „lituje“ vedlejších obětí.

Hromadný hrob

Zemřelo osm členů palestinského Červeného půlměsíce, šest pracovníků palestinské civilní ochrany a jeden zaměstnanec úřadu OSN pro palestinské uprchlíky (UNRWA). Jejich těla pak izraelští vojáci vložili do hromadného hrobu a vozy sešrotovali buldozerem. Pracovníci OSN se k tělům dostali a vyzvedli je až o týden později, v neděli 30. března.

Vyšetřování mimo jiné zjistilo, že rozhodnutí o zničení sanitek bylo chybné, ale zamítlo, že by došlo k pokusu o utajení události. „Vyšetřování nenašlo žádné důkazy, které by podporovaly tvrzení o popravě nebo o tom, že by některý ze zemřelých byl před střelbou nebo po ní svázán,“ uvádí se ve zprávě. Šéf palestinského Červeného půlměsíce už dříve uvedl, že zabití muži byli „zaměřeni z bezprostřední blízkosti“.