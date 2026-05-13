Italský soud dítěti přiznal tři rodiče

Odvolací soud v italském Bari uznal rodičovský vztah mezi dítětem a třemi dospělými. Díky rozsudku, který nabyl právní moci, má tak dítě tři rodiče – dva otce a jednu matku, uvedla agentura Adnkronos. Podle organizací na podporu práv LGBT+ lidí se jedná o přelomové rozhodnutí v zemi, která má k rodičovským právům stejnopohlavních párů spíše konzervativní přístup.
Odvolací soud vydal své rozhodnutí v lednu, rodina a její právní zástupce se však rozhodli o něm informovat až tento týden. Odvolací soud v Bari uznal za rodiče biologickou matku a biologického otce dítěte a rovněž uznal za platnou adopci provedenou v Německu. Díky tomu se stal rodičem i manžel biologického otce. Zaznamenat adopci provedenou v Německu původně matrika odmítla, což byl důvod, proč se oba muži obrátili na soud. Pár usiloval o uznání této adopce, aby dítě získalo také italské občanství, které má jeden z otců.
V Itálii před deseti lety začala fungovat první zákonná úprava vztahů stejnopohlavních párů – občanské svazky. Italské právo stejnopohlavním párům neumožňuje adopci, platí ale ustálená judikatura, která umožňuje v některých případech adoptovat biologického potomka jednoho ze dvou lidí v občanském svazku.
Vedle toho Itálie také zakazuje na svém území a svým občanům náhradní mateřství. Od roku 2024 platí zákon, podle kterého Italové nesmí využít náhradní mateřství ani v zahraničí. Podle advokátky páru Pasquy Manfrediové její klienti nevyužili náhradního mateřství, protože biologickou matkou je jejich dobrá kamarádka, která má zájem se podílet na výchově dítěte. To vyrůstá v domácnosti svých otců, ale udržuje s matkou vztahy, uvedla právnička.
Podle organizací na podporu práv LGBT+ lidí je rozsudek přelomový. „Vítáme s nadšením rozhodnutí soudu, které přijímá nový vzor rodiny,“ uvedl generální tajemník organizace Arcigay Gabriele Piazzoni. Podle konzervativního advokáta a bývalého senátora za Ligu Simoneho Pillona je naopak cílem rozhodnutí soudu rozbourat rodinu. „Děti mají jednu matku a jednoho otce. Zbytek je ideologie,“ uvedl Pillon v reakci na rozsudek.
Podle Manfrediové se však v Itálii již stalo, že u heterosexuálních rodičů soud přiznal rodičovské vazby na tři či dokonce čtyři lidi za použití takzvané adopce ve speciálních případech. Tento institut umožňuje vytvořit z právního hlediska nové rodičovské vazby, aniž by zanikly ty předchozí.