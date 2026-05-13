Italský soud dítěti přiznal tři rodiče


před 24 mminutami|Zdroj: ČTK

Odvolací soud v italském Bari uznal rodičovský vztah mezi dítětem a třemi dospělými. Díky rozsudku, který nabyl právní moci, má tak dítě tři rodiče – dva otce a jednu matku, uvedla agentura Adnkronos. Podle organizací na podporu práv LGBT+ lidí se jedná o přelomové rozhodnutí v zemi, která má k rodičovským právům stejnopohlavních párů spíše konzervativní přístup.

Odvolací soud vydal své rozhodnutí v lednu, rodina a její právní zástupce se však rozhodli o něm informovat až tento týden. Odvolací soud v Bari uznal za rodiče biologickou matku a biologického otce dítěte a rovněž uznal za platnou adopci provedenou v Německu. Díky tomu se stal rodičem i manžel biologického otce. Zaznamenat adopci provedenou v Německu původně matrika odmítla, což byl důvod, proč se oba muži obrátili na soud. Pár usiloval o uznání této adopce, aby dítě získalo také italské občanství, které má jeden z otců.

V Itálii před deseti lety začala fungovat první zákonná úprava vztahů stejnopohlavních párů – občanské svazky. Italské právo stejnopohlavním párům neumožňuje adopci, platí ale ustálená judikatura, která umožňuje v některých případech adoptovat biologického potomka jednoho ze dvou lidí v občanském svazku.

Vedle toho Itálie také zakazuje na svém území a svým občanům náhradní mateřství. Od roku 2024 platí zákon, podle kterého Italové nesmí využít náhradní mateřství ani v zahraničí. Podle advokátky páru Pasquy Manfrediové její klienti nevyužili náhradního mateřství, protože biologickou matkou je jejich dobrá kamarádka, která má zájem se podílet na výchově dítěte. To vyrůstá v domácnosti svých otců, ale udržuje s matkou vztahy, uvedla právnička.

Podle organizací na podporu práv LGBT+ lidí je rozsudek přelomový. „Vítáme s nadšením rozhodnutí soudu, které přijímá nový vzor rodiny,“ uvedl generální tajemník organizace Arcigay Gabriele Piazzoni. Podle konzervativního advokáta a bývalého senátora za Ligu Simoneho Pillona je naopak cílem rozhodnutí soudu rozbourat rodinu. „Děti mají jednu matku a jednoho otce. Zbytek je ideologie,“ uvedl Pillon v reakci na rozsudek.

Podle Manfrediové se však v Itálii již stalo, že u heterosexuálních rodičů soud přiznal rodičovské vazby na tři či dokonce čtyři lidi za použití takzvané adopce ve speciálních případech. Tento institut umožňuje vytvořit z právního hlediska nové rodičovské vazby, aniž by zanikly ty předchozí.

Cla, covid či balon. Čínsko-americké vztahy zažívají otřesy

Čínsko-americké vztahy zažívají v poslední dekádě turbulentní časy. Příměří v celní válce uzavřené loni na podzim se může kdykoli zhroutit. Americký prezident Donald Trump proto míří do Číny, kde bude do pátku jednat se svým protějškem Si Ťin-pchingem o stabilizaci vztahů. Kromě ekonomických témat se očekává, že na přetřes přijde i čínská podpora Íránu, Tchaj-wan, umělá inteligence nebo jaderná bezpečnost.
06:01Aktualizovánopřed 51 mminutami

Trump označil Venezuelu za 51. stát USA

Americký prezident Donald Trump na svém účtu na sociální síti Truth Social zveřejnil mapu, na níž je jihoamerická Venezuela znázorněná jako 51. stát USA. Krátce předtím dal najevo, že by z Venezuely americký stát udělal. Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová reagovala, že se nikdy neuvažovalo o tom, že by se její země stala součástí Spojených států.
před 1 hhodinou

Brazilský prezident Lula oznámil kampaň proti organizovanému zločinu

Brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva oznámil novou kampaň proti organizovanému zločinu. V chudinských čtvrtích velkých brazilských měst působí organizované gangy, které se financují například z nelegálního prodeje drog. Kampaň má zločineckým organizacím jejich financování ztížit. Lula iniciativu ohlásil několik měsíců před podzimními prezidentskými volbami a krátce po setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
před 4 hhodinami

Šéf Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv končí, oznámil Trump

Ve funkci šéfa vlivného amerického Úřadu pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) končí Marty Makary. O jeho rezignaci informoval americký prezident Donald Trump. Agentura AFP podotýká, že Makaryho konci v čele úřadu předcházelo několik týdnů politického chaosu v nejvyšších patrech instituce.
před 8 hhodinami

Mezi USA a Kremlem není shoda, že by Rusko mělo získat celý Donbas, řekl Trump

Mezi Spojenými státy a Kremlem podle amerického prezidenta Donalda Trumpa neexistuje shoda na tom, že by Rusko mělo získat celý ukrajinský Donbas. Trump to v úterý řekl ve Washingtonu před odletem na návštěvu Číny. Moskva si celý Donbas nárokuje, a to včetně oblastí, které se jí dosud nepodařilo dobýt.
před 11 hhodinami

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

V karanténě skončilo dvanáct zaměstnanců nizozemské nemocnice, kteří ošetřovali pacienta nakaženého hantavirem z evakuované výletní lodi MV Hondius. Nemocnice preventivní opatření nařídila kvůli nesprávnému postupu při odběru krve a při likvidaci moči. Loď, ze které úřady na španělském ostrově Tenerife cestující a část posádky evakuovaly, nyní míří do nizozemského Rotterdamu. Příznaky nemoci se objevily i u 25letého Itala – byl na palubě letu nizozemské společnosti KLM, na němž se krátce nacházela i jedna z obětí hantaviru.
včeraAktualizovánopřed 11 hhodinami

VideoPrvního padlého československého pilota připomíná plaketa u obce Wetteren

Letec Jindřich Beran má od úterý památník u obce Wetteren nedaleko Bruselu. Rodák z Rožné na Ždársku odešel v létě 1939 do Francie a sloužil v tamní armádě. Stal se prvním československým pilotem, který padl na západní frontě – 12. května 1940. Plukovník in memoriam tehdy vzlétl na obranu proti postupující nacistické armádě, která vpadla do Belgie. Nejdříve spočinul na místním hřbitově. V roce 1950 ale rodina nechala jeho ostatky vyzvednout a odvézt do rodiště v Československu. Tam ho pohřbili za přísného dohledu Státní bezpečnosti. Uznání a povýšení se dočkal až po pádu komunismu. Jeho památku nově připomíná plaketa v polích, kde se Beranův stroj zřítil. Za jejím vznikem stojí i místní archivář s manželkou, kteří náhodou narazili na knihu o tomto pilotovi.
před 12 hhodinami
