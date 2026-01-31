Íránské město Bandar-Abbás zasáhla podle médií silná exploze

Íránské přístavní město Bandar-Abbás zasáhla silná exploze, uvedla íránská státní média. Podle nich výbuch zničil dvě podlaží jedné budovy, několik vozů a obchodů. Bližší informace o povaze výbuchu nejsou zatím k dispozici.
Na sociálních sítích se objevila informace, že výbuch souvisí s útokem na náčelníka námořních sil íránských revolučních gard. Íránská oficiální média označila tuto zprávu za „zcela falešnou“.
Bandar-Abbás má zhruba 690 tisíc obyvatel a leží u Hormuzského průlivu, který je klíčový pro přepravu ropy z Perského zálivu. Ve městě se nachází nejvýznamnější íránský obchodní přístav.
Silný výbuch v přístavu v dubnu loňského roku zabil na sedm desítek lidí. Úřady tehdy informovaly o nedbalosti a nedodržování bezpečnostních pravidel.