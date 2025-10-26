Hurikán Melissa v Karibiku zesílil na čtvrtou nejvyšší kategorii, míří k Jamajce


před 21 mminutami|Zdroj: ČTK

Hurikán Melissa v Karibiku zesílil na čtvrtou kategorii s větrem o rychlosti až 225 kilometrů za hodinu a během neděle by mohl dosáhnout nejvyšší páté kategorie, informovalo americké Národní středisko pro hurikány (NHC). Na cestě k Jamajce, na jejíž jižní pobřeží by měl udeřit v úterý ráno tamního času, má v neděli do oblasti severního Karibiku přinést přívalové deště. Regionu podle NHC hrozí katastrofální bleskové povodně.

Ničivá vzdušná masa se v neděli dopoledne SEČ nacházela asi 195 kilometrů jihovýchodně od jamajské metropole Kingston a 450 kilometrů jihozápadně od Guantánama na Kubě. Posouvala se tempem osmi kilometrů za hodinu směrem k západu.

„Život ohrožující a katastrofální bleskové povodně a sesuvy půdy se očekávají v oblastech jižní části ostrova Hispaniola a na Jamajce až do poloviny příštího týdne,“ uvedlo NHC.

Jamajka od sobotního večera preventivně zrušila lety z mezinárodního letiště v Kingstonu. „Vyzývám Jamajčany, aby vzali tuto meteorologickou hrozbu vážně. Udělejte vše potřebné, abyste se ochránili,“ uvedl podle agentury AP jamajský premiér Andrew Holness. Na ostrově, kde úřady přichystaly 650 nouzových útulků, by mohlo při přívalových deštích napršet až 760 milimetrů srážek, v některých částech Karibiku dokonce 1010 milimetrů.

Vlny během tropické bouře Melissa v Santo Domingu (25. října 2025)
Zdroj: Reuters/Eddy Vittini

Na ostrově Hispaniola zemřeli v důsledku hurikánu čtyři lidé

Živel již zabil tři lidi na Haiti a jednoho člověka v Dominikánské republice. Nepřímo pociťují vliv Melissy v podobě mimořádně silných dešťů a lokálních záplav obyvatelé Kuby či středoamerických zemí jako Nikaragua či Kostarika.

Na Kubě preventivně zrušili vlakové spoje na východ ostrova, kde má mít hurikán největší dopad. Na pobřeží ostrova by měl podle NHC udeřit v úterý, a to v druhé polovině dne.

Americká armáda v sobotu kvůli blížícímu se hurikánu zahájila evakuaci stovek amerických občanů z námořní základny v kubánském zálivu Guantánamo, napsal deník The New York Times. Podle listu tam jsou na čtyři tisíce Američanů, přibližně čtvrtina z nich námořníci a vojáci ve službě.

