Hranice USA s Mexikem se částečně otevřela. Politici ve Washingtonu se hádají, jak k migraci přistoupit

Spojené státy znovu otevřely čtyři hraniční přechody s Mexikem. Provoz omezily v prosinci, kdy počet žadatelů o azyl vystoupal až na jedenáct tisíc denně. V současnosti je to asi o polovinu méně. Mexiko totiž začalo část běženců deportovat do střední Ameriky. Ve Washingtonu se demokraté a republikáni dál přou o změny imigračního systému.

Situace je podle politiků ze strany, která na hrozbě migrace staví část kampaně, děsivá a je způsobená špatnými rozhodnutími demokratické administrativy. „Sedm milionů lidí přišlo do země od chvíle, kdy prezident Biden vstoupil do Oválné pracovny. Jde přitom o ten nejnižší odhad. Někteří jsou přesvědčeni, že jich bylo dvakrát tolik,“ upozornil republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Mike Johnson. Jen během prosince zadržela pohraniční stráž přes 225 tisíc lidí při nelegálním přechodu jižní hranice. Tolik migrantů jako v posledních měsících nepřicházelo do Spojených států od roku 2000.

„Náš imigrační systém je nefunkční. To je prostý fakt, na kterém se shodnou všichni,“ řekl ministr vnitřní bezpečnosti za demokratickou stranu Alejandro Mayorkas. Republikánští a demokratičtí politici se však už neshodnou na tom, jak situaci řešit. Pravice žádá návrat k praxi z Trumpovy éry, kdy žadatelé o azyl museli na rozhodnutí čekat v Mexiku. Nyní se většina ilegálních imigrantů po překročení hranice nechá zatknout. v tom případě totiž mohou zůstat v USA, než o jejich případu rozhodne soud. Část migrantů toho zneužije a úřadům zmizí. Republikánský senátor Texasu Ted Cruz si ale nemyslí, že by Bílý dům hodlal svoji dosavadní politiku změnit, což označil za frustrující.

Hraniční státy tvrdí, že nápor běženců nezvládají a platí jim cestu do demokraty ovládaných velkých měst na severu, kde ale migranti často skončí jako bezdomovci. Tamní politici zase žádají soudy, aby to zastavily a podávají žaloby na své kolegy z jihu i dopravce, kteří imigranty převážejí. Starosta města New York za Demokratickou stranu Eric Adams prohlásil, že guvernér Texasu Greg Abbott využívá imigranty jako politické pěšáky. „Je to chaotické a nehumánní. Navíc to dokazuje, že upřednostňuje politiku před lidmi,“ dodal.