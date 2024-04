Hamás je zneutralizován do maximální možné míry, soudí Haj. Cíl Izraele je v tomto ohledu jasný, říká Marhoul

Z jeho pohledu Čecha-Izraelce prý není jasná rovnice mezi akcí a oběťmi, které izraelská operace v Pásmu Gazy přináší, a mezi „ohromnou humanitární krizí“ v regionu. „Že existuje nějaká přímá rovnice mezi tím, co se tam děje, tím, jak probíhá ta akce, a tím, že by to vedlo jak k propuštění unesených lidí, tak k opravdové demontáži fungování Hamásu na území Gazy.“

U protiizraelské petice Marhoul vytknul „žonglování s čísly“. „Ve druhém odstavci se mluví o třiceti tisících obětech, v pátém je to čtyřicet tisíc obětí, aniž by autory nebo signatáře napadlo, že mezi třiceti a čtyřiceti je trochu rozdíl,“ odkázal.

Marhoul má za to, že situace v Pásmu Gazy je „zcela jasná a čitelná“. „Cíl Izraele je jasně definovaný, Izrael ho nějakým způsobem realizuje a je to zničení Hamásu v Pásmu Gazy a propuštění rukojmí,“ soudí. Jediné, co se podle něj stalo nepřehledným, je reálná situace, která v oblasti je.

Haj soudí, že zatím nenarazil na petici, která by „měla v sobě úžasný plán pro izraelskou vládu, co má teď dělat“. „Záměry Bibiho Netanjahua nejsou jasné ani Izraelcům,“ tvrdí. Jasná prý není ani ona deeskalace situace či „neutralizace Hamásu“, což je podle něj abstraktní pojem. „Hamás je od zaměstnavatele holek, co pracují ve školce, až po lékárníka, až po člověka, co staví semafory. To je vlastně Hamás na území Palestiny,“ říká.

Přesto má za to, že jsou teroristé zneutralizováni do maximální míry, do jaké může být. „Na to, jak je to moc prosáklá síť, si myslím, že víc se toho možná ani nepodaří.“