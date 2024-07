Filipíny závodí s časem. Hrozí největší ropná katastrofa v historii země

Filipíny se snaží zabránit masivnímu úniku ropy poté, co se ve čtvrtek u pobřeží potopil tanker přepravující skoro 1,5 milionu litrů průmyslového paliva. Podle BBC ropná skvrna sahá do vzdálenosti několika kilometrů od místa nehody a hrozí, že by mohla dosáhnout až k břehům hlavního města Manily. Pobřežní stráž nasadila do akce plovoucí bariéry a sací hadice. Podle úřadů nyní nafta zatím uniká z motoru, nikoli z nákladní nádrže.